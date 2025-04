W piątek w Dzienniku Wschodnim dodatek żużlowy

Jak co roku, zadbaliśmy o to, by znalazło się w nim to czego potrzebują kibice – od kompletnej wiedzy po inspirujące rozmowy i ciekawostki. W dodatku znajdziecie składy wszystkich drużyn czy terminarze rozgrywek, dzięki którym nic Wam nie umknie. Nie zabraknie także wywiadów z zawodnikami. Zachęcamy do lektury i wspólnego rozpoczęcia sezonu – emocje gwarantowane!