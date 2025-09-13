Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Pierwszy wyścig z udziałem Zmarzlika jasno pokazał, po co Polak przyjechał do Vojens. Lider Orlen Oil Motoru Lublin w swoim premierowym występie zdobył trzy punkty z ogromną przewagą nad swoim klubowym kolegą Fredrikiem Lindgrenem. Chwilę później na tor wyjechał Brady Kurtz i zdobył dwa punkty przegrywając jedynie z Danem Bewleyem i Zmarzlik zyskał psychologiczną przewagę nad swoim rywalem w walce o złoto.

Druga seria startów zaczęła się od kolejnej „trójki” Zmarzlika i pokonania m.in. Bewleya, który chwilę wcześniej „ograł” na torze Kurtza. Z kolei Australijczyk w siódmym biegu również okazał się najlepszy, rywalizując co ciekawe ze swoimi dwoma rodakami – Jasonem Doylem i Jackiem Holderem.

W gonitwie 10. Kurtz po raz kolejny sięgnął po trzy „oczka”, a w biegu 11. na tor ponownie wyjechał Zmarzlik i bez większych kłopotów zapisał sobie trzecią w sobotni wieczór „trójkę”. W 16. gonitwie Zmarzlik i Kurtz spotkali się ze sobą pod taśmą po raz pierwszy w Vojens. Zmarzlik wybrał jazdę przy „kredzie”, a Kurtz ustawił się pod płotem i to jazda po zewnętrznej okazała się skuteczniejsza. W efekcie Australijczyk okazał się zdecydowanie lepszy od Polaka i kibice mogli zacierać ręce przed walką o zwycięstwo w Danii i w całym Grand Prix. Tym samym obaj zawodnicy przed ostatnią serią mieli na swoich kontach po 11 punktów.

Decydująca seria startów zaczęła się od sporej niespodzianki. Kurtz w 17. biegu był dopiero trzeci przegrywając z Lindgrenem i Andrzejem Lebiedevsem, ale i tak był pewny jazdy w finale. Chwilę później na owalu zameldował się Zmarzlik i przegrał start. Nie dał jednak za wygraną i z czwartej lokaty przesunął się na drugą ustępując jedynie Michaelowi Jepsenowi Jensenowi i również był zameldował się w finale, a dzięki jednemu punktowi zapasu miał prawo jako pierwszy wybierać pole startowe.

Zmarzlik i Kurtz czekali kto uzupełni stawkę po biegach półfinałowych. Pierwszym z nich okazał się Jepsen Jensen, a wielkim przegranym okazał się Lebiediews. W drugim półfinale wygrał Bewley pokonując Lindgrana i tym samym już przed finałem zapewnił sobie brązowy medal Grand Prix.

W biegu finałowym Zmarzlik wybrał drugie pole startowe i jeśli zająłby minimum drugie miejsce obroniłby tytuł. Finał był pasjonujący. Na początku prowadził Jepsen Jensen, ale po wyjściu z łuku na pierwsze miejsce przesunął się Kurtz. Zmarzlik jechał za nim i skrupulatnie „przypilnował” drugiego miejsca, które dało mu szóste w karierze mistrzostwo świata!

- Jestem bardzo zadowolony. Tor był twardy, a początek był bardzo udany. Przed finałem wybrałem drugie pole. Pomyślałem, że niech Brady wygra turniej, ale ja zgarniam tytuł. Jestem przeszczęśliwy, że zrobiłem to po raz kolejny, ale też jestem nieco zmęczony tym sezonem. Pamiętam każdy ze zdobytych tytułów. Każdy smakuje wyjątkowo. Kocham jeździć i kocham się ścigać – powiedział tuż po zawodach na antenie TVP Sport Bartosz Zmarzlik, indywidualny mistrz świata w sezonie 2025.

Wyniki Grand Prix Dani

Brady Kurtz (Australia) 15 (2,3,3,3,1,3) Bartosz Zmarzlik (Polska) 15 (3,3,3,2,2,2) Michael Jepsen Jensen (Dania) 9+3 (0,0,2,3,3,1) Daniel Bewley (Wielka Brytania) 9+3 (3,2,2,2,0,0) Andrzej Lebiediew (Łotwa) 12+2 (3,3,2,1,3) Fredrik Lindgren (Szwecja) 10+2 (2,3,0,3,2) Robert Lambert (Wielka Brytania) 8+1 (1,2,3,2,0) Jason Doyle (Australia) 7+1 (1,2,1,1,2) Mikkel Michelsen (Dania) 8+0 (0,2,0,3,3) Martin Vaculik (Słowacja) 7+0 (3,1,3,0,d) Jack Holder (Australia) 6 (1,1,2,0,2) Kai Huckenbeck (Niemcy) 5 (0,t,0,2,3) Max Fricke (Australia) 5 (1,1,1,1,1) Anders Thomsen (Dania) 4 (2,0,1,0,1) Dominik Kubera (Polska) 3 (2,1,0,0,0) Jan Kvech (Czechy) 3 (0,0,1,1,1) Jonas Knudsen (Dania) 0 (0) William Drejer (Dania) nie startował.

Bieg po biegu

(60,00) Vaculik, Kubera, Doyle, Jepsen Jensen (58,84) Lebiediew, Thomsen, Fricke, Kvech (58,58) Zmarzlik, Lindgren, Holder, Huckenbeck (58,98) Bewley, Kurtz, Lambert, Michelsen (59,55) Zmarzlik, Bewley, Kubera, Thomsen (59,62) Lindgren, Michelsen, Fricke, Jepsen Jensen (59,43) Kurtz, Doyle, Holder, Kvech (59,56) Lebiediew, Lambert, Vaculik, Knudsen (Huckenbeck - t) (60,05) Lambert, Holder, Fricke, Kubera (60,00) Kurtz, Jepsen Jensen, Thomsen, Huckenbeck (59,21) Zmarzlik, Lebiediew, Doyle, Michelsen (59,80) Vaculik, Bewley, Kvech, Lindgren (59,21) Michelsen, Huckenbeck, Kvech, Kubera (59,11) Jepsen Jensen, Bewley, Lebiediew, Holder (59,21) Lindgren, Lambert, Doyle, Thomsen (58,63) Kurtz, Zmarzlik, Fricke, Vaculik (59,32) Lebiediew, Lindgren, Kurtz, Kubera (60,09) Jepsen Jensen, Zmarzlik, Kvech, Lambert (60,03) Huckenbeck, Doyle, Fricke, Bewley (60,02) Michelsen, Holder, Thomsen, Vaculik (d/4)

Półfinały: 21. (59,71) Jepsen Jensen, Lebiediew, Lambert, Vaculik * 22. (59,72) Bewley, Lindgren, Doyle, Michelsen

Finał: 23. (59,48) Kurtz, Zmarzlik, Jepsen Jensen, Bewley

