Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 13 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ŻUŻEL

Dzisiaj
21:16
Strona główna » Sport » ŻUŻEL

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. Orlen Oil Motor/facebook)

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze mistrzem świata! W sobotę w zawodach Grand Prix w duńskim Vojens najlepszy okazał się Brady Kurtz, a Polak zajął drugie miejsce. Dzięki temu lider Orlen Oil Motoru obronił zaliczkę przed ostatnią serią prestiżowych zmagań i znów okazał się najlepszym żużlowcem globu

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pierwszy wyścig z udziałem Zmarzlika jasno pokazał, po co Polak przyjechał do Vojens. Lider Orlen Oil Motoru Lublin w swoim premierowym występie zdobył trzy punkty z ogromną przewagą nad swoim klubowym kolegą Fredrikiem Lindgrenem. Chwilę później na tor wyjechał Brady Kurtz i zdobył dwa punkty przegrywając jedynie z Danem Bewleyem i Zmarzlik zyskał psychologiczną przewagę nad swoim rywalem w walce o złoto.

Druga seria startów zaczęła się od kolejnej „trójki” Zmarzlika i pokonania m.in. Bewleya, który chwilę wcześniej „ograł” na torze Kurtza. Z kolei Australijczyk w siódmym biegu również okazał się najlepszy, rywalizując co ciekawe ze swoimi dwoma rodakami – Jasonem Doylem i Jackiem Holderem.

W gonitwie 10. Kurtz po raz kolejny sięgnął po trzy „oczka”, a w biegu 11. na tor ponownie wyjechał Zmarzlik i bez większych kłopotów zapisał sobie trzecią w sobotni wieczór „trójkę”. W 16. gonitwie Zmarzlik i Kurtz spotkali się ze sobą pod taśmą po raz pierwszy w Vojens. Zmarzlik wybrał jazdę przy „kredzie”, a Kurtz ustawił się pod płotem i to jazda po zewnętrznej okazała się skuteczniejsza. W efekcie Australijczyk okazał się zdecydowanie lepszy od Polaka i kibice mogli zacierać ręce przed walką o zwycięstwo w Danii i w całym Grand Prix. Tym samym obaj zawodnicy przed ostatnią serią mieli na swoich kontach po 11 punktów.

Decydująca seria startów zaczęła się od sporej niespodzianki. Kurtz w 17. biegu był dopiero trzeci przegrywając z Lindgrenem i Andrzejem Lebiedevsem, ale i tak był pewny jazdy w finale. Chwilę później na owalu zameldował się Zmarzlik i przegrał start. Nie dał jednak za wygraną i z czwartej lokaty przesunął się na drugą ustępując jedynie Michaelowi Jepsenowi Jensenowi i również był zameldował się w finale, a dzięki jednemu punktowi zapasu miał prawo jako pierwszy wybierać pole startowe.

Zmarzlik i Kurtz czekali kto uzupełni stawkę po biegach półfinałowych. Pierwszym z nich okazał się Jepsen Jensen, a wielkim przegranym okazał się Lebiediews. W drugim półfinale wygrał Bewley pokonując Lindgrana i tym samym już przed finałem zapewnił sobie brązowy medal Grand Prix.

W biegu finałowym Zmarzlik wybrał drugie pole startowe i jeśli zająłby minimum drugie miejsce obroniłby tytuł. Finał był pasjonujący. Na początku prowadził Jepsen Jensen, ale po wyjściu z łuku na pierwsze miejsce przesunął się Kurtz. Zmarzlik jechał za nim i skrupulatnie „przypilnował” drugiego miejsca, które dało mu szóste w karierze mistrzostwo świata!

- Jestem bardzo zadowolony. Tor był twardy, a początek był bardzo udany. Przed finałem wybrałem drugie pole. Pomyślałem, że niech Brady wygra turniej, ale ja zgarniam tytuł. Jestem przeszczęśliwy, że zrobiłem to po raz kolejny, ale też jestem nieco zmęczony tym sezonem. Pamiętam każdy ze zdobytych tytułów. Każdy smakuje wyjątkowo. Kocham jeździć i kocham się ścigać – powiedział tuż po zawodach na antenie TVP Sport Bartosz Zmarzlik, indywidualny mistrz świata w sezonie 2025.

Wyniki Grand Prix Dani

  1. Brady Kurtz (Australia) 15 (2,3,3,3,1,3)
  2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 15 (3,3,3,2,2,2)
  3. Michael Jepsen Jensen (Dania) 9+3 (0,0,2,3,3,1)
  4. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 9+3 (3,2,2,2,0,0)
  5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 12+2 (3,3,2,1,3)
  6. Fredrik Lindgren (Szwecja) 10+2 (2,3,0,3,2)
  7. Robert Lambert (Wielka Brytania) 8+1 (1,2,3,2,0)
  8. Jason Doyle (Australia) 7+1 (1,2,1,1,2)
  9. Mikkel Michelsen (Dania) 8+0 (0,2,0,3,3)
  10. Martin Vaculik (Słowacja) 7+0 (3,1,3,0,d)
  11. Jack Holder (Australia) 6 (1,1,2,0,2)
  12. Kai Huckenbeck (Niemcy) 5 (0,t,0,2,3)
  13. Max Fricke (Australia) 5 (1,1,1,1,1)
  14. Anders Thomsen (Dania) 4 (2,0,1,0,1)
  15. Dominik Kubera (Polska) 3 (2,1,0,0,0)
  16. Jan Kvech (Czechy) 3 (0,0,1,1,1)
  17. Jonas Knudsen (Dania) 0 (0)
  18. William Drejer (Dania) nie startował.

Bieg po biegu

  1. (60,00) Vaculik, Kubera, Doyle, Jepsen Jensen
  2. (58,84) Lebiediew, Thomsen, Fricke, Kvech
  3. (58,58) Zmarzlik, Lindgren, Holder, Huckenbeck
  4. (58,98) Bewley, Kurtz, Lambert, Michelsen
  5. (59,55) Zmarzlik, Bewley, Kubera, Thomsen
  6. (59,62) Lindgren, Michelsen, Fricke, Jepsen Jensen
  7. (59,43) Kurtz, Doyle, Holder, Kvech
  8. (59,56) Lebiediew, Lambert, Vaculik, Knudsen (Huckenbeck - t)
  9. (60,05) Lambert, Holder, Fricke, Kubera
  10. (60,00) Kurtz, Jepsen Jensen, Thomsen, Huckenbeck
  11. (59,21) Zmarzlik, Lebiediew, Doyle, Michelsen
  12. (59,80) Vaculik, Bewley, Kvech, Lindgren
  13. (59,21) Michelsen, Huckenbeck, Kvech, Kubera
  14. (59,11) Jepsen Jensen, Bewley, Lebiediew, Holder
  15. (59,21) Lindgren, Lambert, Doyle, Thomsen
  16. (58,63) Kurtz, Zmarzlik, Fricke, Vaculik
  17. (59,32) Lebiediew, Lindgren, Kurtz, Kubera
  18. (60,09) Jepsen Jensen, Zmarzlik, Kvech, Lambert
  19. (60,03) Huckenbeck, Doyle, Fricke, Bewley
  20. (60,02) Michelsen, Holder, Thomsen, Vaculik (d/4)

Półfinały: 21. (59,71) Jepsen Jensen, Lebiediew, Lambert, Vaculik * 22. (59,72) Bewley, Lindgren, Doyle, Michelsen

Finał: 23. (59,48) Kurtz, Zmarzlik, Jepsen Jensen, Bewley

KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX 2025

  1. Bartosz Zmarzlik 183 pkt * Brady Kurtz 182 pkt * Dan Bewleu 142 pkt * Fredrik Lindgran 134 pkt * 5. Jack Holder 118 pkt.
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
żużel bartosz zmarzlik lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin Grad Prix

Pozostałe informacje

Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli

Dziki Warszawa wygrały XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Coroczna impreza w hali Globus jest poświęcona pamięci Zdzisława Niedzieli. To legenda lubelskiej koszykówki.

Julia Szeremeta została wicemistrzynią świata

Julia Szeremeta wicemistrzynią świata w boksie

Julia Szeremeta została wicemistrzynią świata w kategorii wagowej 57 kg. Bokserka Paco Lublin w decydującej walce przegrała z Jaismine Lamborią.
Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze mistrzem świata! W sobotę w zawodach Grand Prix w duńskim Vojens najlepszy okazał się Brady Kurtz, a Polak zajął drugie miejsce. Dzięki temu lider Orlen Oil Motoru obronił zaliczkę przed ostatnią serią prestiżowych zmagań i znów okazał się najlepszym żużlowcem globu
Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron
PRZEPISY
galeria

Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

W niedzielę 14 września, o godzinie 17 na Europejskim Festiwalu Smaku Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron ugotują rosół po lubelsku. Mamy ich przepis, mamy także recepturę na rosół po lubartowsku oraz na inne rosoły.
Bartłomiej Korbecki dał prowadzenie Chełmiance, ale Avia grała w Chełmie do końca

Kontrowersyjny karny, Avia uratowała remis w końcówce meczu z Chełmianką

Jak są derby, to nie ma pięknej gry, a jest mnóstwo walki. Tak było w sobotę, przy okazji meczu Chełmianka – Avia. Starcie głównych kandydatów do awansu zakończyło się remisem 1:1, który raczej bardziej ucieszył piłkarzy ze Świdnika.
Zdjęcie ilustracyjne

Nałęczów rozbrzmi orkiestrami dętymi. Druhowie hukną w Parku Zdrojowym

Już w niedzielę, 14 września, Park Zdrojowy w Nałęczowie wypełni się dźwiękami instrumentów dętych. Do udziału w XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP stanie 10 orkiestr z całego regionu – łącznie 305 muzyków, w tym ponad setka młodzieży. To święto strażackiej tradycji i muzycznej pasji.
Koniec działań wojskowego lotnictwa w naszym regionie
AKTUALIZACJA

Koniec działań wojskowego lotnictwa w naszym regionie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań wojskowego lotnictwa w naszym regonie.
Na początek MŚ Polska pokonała Rumunię 3:0

Zwycięstwo Polaków w pierwszym meczu mistrzostw świata siatkarzy

W pierwszym meczu mistrzostw świata reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Rumunię 3:0
Lotnisko Lublin już działa normalnie
AKTUALIZACJA

Lotnisko Lublin już działa normalnie

Statki lotnictwa wojskowego operują w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów nad Ukrainą - poinformowało w sobotę po południu Dowództwo Operacyjne RSZ. Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte. Po zakończeniu działań wojska, PL Lublin wrócił do normalnej pracy.

Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września

Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Miasto szykuje się na imprezę „Chełm mnie kręci”, której start przewidziany jest na niedzielę 14 września. Z tej okazji w mieście wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu oraz parkowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne
AKTUALIZACJA

Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

Zakończyła się awaria systemu eService; wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie - poinformowała ok. godz. 15 firma zajmująca się płatnościami elektronicznymi. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na atak z zewnątrz; szef resortu finansów zapowiada, że przyczyny awarii będą wyjaśnione.
Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie

Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

Po zaciętym spotkaniu 3. kolejki Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe WizjaMed Budowlanych Łódź 24:22
Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Wspólne działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Żandarmerii Wojskowej, przy wsparciu policji, doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Afganistanu. Agresywny mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

Funkcjonariusze SC będą jednymi z beneficjentów nowych zapisów prawa

Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny, takich jak 800+ czy Dobry Start. Przepisy legalizują także pobyt uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce do 4 marca 2026 roku. Sejm przyjął ponadto ustawę wprowadzającą świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz służb specjalnych. W przyszłym tygodniu tymi rozwiązaniami ma zająć się Senat.
Projekt "Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm" ma zapewnić mieszkańcom lepszą jakość wody

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

Ponad 18,6 mln zł trafi na modernizację systemu wodociągowego w Chełmie, z czego aż 10,6 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. To największa od lat inwestycja w lokalną infrastrukturę wodną, która ma zapewnić mieszkańcom dostęp do lepszej jakości wody, a spółce MPGK – nowoczesne narzędzia do zarządzania jej zasobami.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 