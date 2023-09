Jak punktowali Mistrzowie? Mistrzowski sezon w statystykach

W niedzielę dobiegł końca historyczny sezon dla Platinum Motoru. Lubelska drużyna obroniła mistrzowski tytuł, deklasując Betard Spartę Wrocław. Mocno przyczyniła się do tego równość całego zespołu, aż czterech żużlowców może pochwalić się średnią biegową powyżej magicznej liczby 2.0, dodatkowo tuż za nimi ze średnią 1.934 uplasował się kapitan zespołu — Jarosław Hampel. Daje to obraz pięciu fantastycznych, równych żużlowców.

Niejednokrotnie w spotkaniach "żółto-biało-niebieskich" dało się zauważyć, że przy niedyspozycji jednego z rajderów, koledzy potrafią zastąpić go z nawiązką. Mimo to Motor trzykrotnie musiał uznawać wyższość rywali. Było to w pierwszej, szóstej i ósmej kolejce sezonu regularnego. Zdecydowanie najgorszym meczem, będzie ten w Grudziądzu. Lokalny GKM odrobił 20 punktów straty i wydarł podopiecznym Macieja Kuciapy bonus.

Mimo kilku słabszych chwil sezon regularny był naprawdę udany. Play-offy przebiły za to najśmielsze oczekiwania. Dwukrotni mistrzowie Polski przeszli przez nie serią sześciu zwycięstw. To najwyższe odnieśli jednak w rundzie zasadniczej pokonując Fogo Unię Leszno 65:25. Aż czterech "Koziołków" zanotowało tamtego dnia dwucyfrową zdobycz punktową. Ten wynik udało się powtórzyć w domowym meczu z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń, wygranym 59:31 oraz przeciw Tauron Włókniarzowi Częstochowa, również u siebie.

Pod względem indywidualnym prym wiódł oczywiście Bartosz Zmarzlik. Kolekcjoner kompletów dzierży najlepszy wynik indywidualny zespołu. Notował 15 oczek w starciu z Włókniarzem i swoim byłym klubem — gorzowską Stalą. Meczem wymagającym szczególnego wyróżnienia jest pierwsze spotkanie finałowe. Zawodnicy Motoru zdobyli łącznie 51 punktów, przy czym tylko dwóch punktowało dwucyfrowo. W dodatku Bartosz Bańbor miał cztery "oczka" i był to najsłabszy występ indywidualny. Kolejne potwierdzenie, że mistrzostwo w roku 2023 jest zbudowane przede wszystkim na niezwykle wyrównanym zespole.

Lista klasyfikacyjna: (Kolejno ilość meczów, punkty, bonusy, średnia biegowa)

1. Bartosz Zmarzlik 20 237 8 2.526

2. Dominik Kubera 14 133 12 2.197

3. Jack Holder 16 142 14 2.080

4. Fredrik Lindgren 20 168 31 2.052

5. Jarosław Hampel 20 164 12 1.934

6. Mateusz Cierniak 20 133 19 1.831

7. Bartosz Bańbor 20 33 6 0.951

8. Kacper Grzelak 18 24 5 0.674