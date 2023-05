Przyjąć beniaminka po mistrzowsku. Zapowiedź meczu z Cellfast Wilkami Krosno

Specyfika żużlowej PGE Ekstraligi, jak żadnych innych rozgrywek, sprawia, że beniaminek ma przed sobą ekstremalnie trudne zadanie. Wydawało się, że tegoroczny nowicjusz z Krosna na dobre zaczął płacić frycowe już meczem w Lesznie. Ogrom pecha, defekt Andrzeja Lebiediewa i ostatecznie dwupunktowa porażka miały śnić się po nocach.

Przecież każdy punkt dla dawnego pierwszoligowca powinien być na wagę złota. Coś wie o tym sam Platinum Motor Lublin. Jeszcze cztery lata temu to lubelskie Koziołki miały być murowanym faworytem do spadku. Podobnie w tym roku spoglądano na Krosno, a po pierwszych kolejkach należy włożyć to między bajki.

Cellfast Wilki Krosno to drużyna solidna, z jedną wielką gwiazdą w postaci Jasona Doyle’a, i przede wszystkim solidnością w reszcie zespołu. Ciężko jednak uwierzyć by Vaclav Milik czy Krzysztof Kasprzak mieli zdobywać jakiekolwiek punkty na gwiazdach sobotniego Grand Prix Warszawy. Mimo wszystko, gdy przyjdzie do startów z: szukającym wciąż optymalnej formy Jarosławem Hampelem czy formacją juniorską nikt nie może postawić ich na straconej pozycji.

Z pewnością najważniejszym dostarczycielem punktów dla krośnian będzie Australijczyk, wsparty zawsze groźnym Lebiediewem. Łotysz nie może jednak być w pełni zadowolonym z obecnej kampanii. Indywidualnie nie prezentuje się najlepiej i daleko mu do wymarzonego pewnego miejsca w cyklu Grand Prix. Podobnie w szwedzkiej Elitaserien, gdzie jego Dackarna Malilla zaczęła sezon od niespodziewanej porażki z Indianerna Kumla, a sam zainteresowany przywiózł jedynie pięć „oczek” z jednym bonusem.

Nie sposób odnaleźć poszczególne elementy, które mogłyby dać najbliższemu rywalowi żółto-niebieskich szans na walkę o punkty. Każdy rezultat inny niż dwucyfrowa wygrana gospodarzy będzie rozpatrywany w kategoriach małej sensacji. Nawet absencja Dominika Kubery niewiele w tej kwestii zmieni.

Wychowanek Unii Leszno po nieszczęśliwym upadku na tor podczas treningu przed drugim turniejem z cyklu SGP może spokojny o najbliższy mecz skupić się na własnym leczeniu. Z dużym prawdopodobieństwem zastąpi go Antti Vuolas. Sztab szkoleniowy potwierdził go do startów na najwyższym poziomie rozgrywkowym i to może być dla niego szansa na pokazanie umiejętności także w drużynowych mistrzostwach Polski. Jego dotychczasowe występy w barwach U24 śmiało postawiły go w roli lidera zaplecza mistrzów kraju. Dodatkowo fantastycznie zaprezentował się w pierwszej rundzie eliminacyjnej SEC. W niedzielę otrzyma szansę na sprawienie kolejnej niespodzianki i awans do całego cyklu mistrzostw Europy.

Maciej Kuciapa stracił jednego z asów swojej talii, ale sezon zasadniczy dla Motoru nie będzie okraszony drżeniem o jakiekolwiek miejsce. Najważniejsze w tym momencie jest zdrowie żużlowca. Dopiero faza play-off będzie odpowiedzią na to jak silny zespół udało skompletować się w Lublinie. Dotychczasowe pokazy siły w Gorzowie czy przeciw Fogo Unii Leszno dobitnie potwierdziły, że nie ma czego się bać. Nawet wobec braku Kubery drużyna będzie w stanie godnie zastępować „Domina”, a sam Vuolas nie jest żużlowcem z przypadku.

Wilki nie przyjadą do Lublina położyć się na torze i na pewno postawią swoje warunki. Wynik nie zbliży się do tego z ostatniego spotkania domowego, jednak podopieczni Janusza Stachyry musieliby dokonać prawdziwego cudu by dać swoim kibicom więcej niż delikatny uśmiech po zwycięstwie któregoś z liderów w pojedynczym biegu.

Początek spotkania o godz. 19:15. Transmisja na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy:

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel 10. Antti Vuolas 11. Jack Holder 12. Fredrik Lindgren 13. Bartosz Zmarzlik 14. Mateusz Cierniak 15. Kacper Grzelak

Cellfast Wilki Krosno: 1. Jason Doyle 2. Krzysztof Kasprzak 3. Vaclav Milik 4. Mateusz Świdnicki 5. Andrzej Lebiediew 6. Krzysztof Sadurski 7. Miłosz Grygolec