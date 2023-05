Ciupaga jest, śmigłowca nie ma. Co z promocją na lotnisku

Miejski radny ze Świdnika przyjrzał się ofercie pamiątek jakie na lotnisku może kupić podróżny. Ze zdziwieniem stwierdził, że nie ma tam niczego co by się wiązało z miastem.

Ciupaga zamiast śmigłowca

- Przypadkiem mój samolot się spóźnił i miałem dużo czasu by zobaczyć co oferuje się turystom wracającym do domu. Nie znalazłem niczego, co by przypominało pobyt w Świdniku. Nawet magnesu z nazwą miasta i śmigłowcem, który by mógł zagraniczny gość mieć na lodówce. Są krakowskie lalki, można kupić pamiątkę z innych miast a ze Świdnika nie ma niczego. Nawet Lublin jest mało reklamowany, ale jest – narzeka radny Mariusz Wilk, który napisał o swoich spostrzeżeniach w mediach społecznościowych. Doczekał się nawet ironicznego komentarza, że to lotnisko Lublin, więc co się dziwi.

- Mieszkańcy nie czują braku świdnickich pamiątek. Gdybym wyleciał punktualnie, pewnie sam bym nie zwrócił na to uwagi, ale ktoś na tym lotnisku pracuje, władzom powinno zależeć na promocji. Przecież miasto jest udziałowcem w spółce Port Lotniczy Lublin SA – dodaje radny.

Okazuje się, że nieobecność Świdnika w ofercie pamiątkarskiej na lotnisku to nie przypadek ani przeoczenie.