Kaczyński, Moskal i Sprawka chcą dopilnować, żeby w Lublinie powstał stadion żużlowy

Nowy stadion żużlowy ma powstać w dolinie Bystrzycy na części terenu po klubie jeździeckim. Mecze żużlowe mogłoby tu oglądać prawie 19 tys. kibiców. Koszty budowy szacowane są na ponad 250 mln zł. Sam tor żużlowy miałby mieć długość 343 metrów, posiadać komplet homologacji, otaczałaby go banda o wysokości 1,2 m. Park maszyn miałby się znaleźć koło skrzyżowania, co według projektantów pozwoli na pozostawienie głównego źródła hałasu przy istniejącym układzie drogowym. Hałas rozpraszać ma także zastosowana membranowa konstrukcja dachu. Nowy obiekt ma służyć nie tylko jako stadion żużlowy, ale jako wielofunkcyjna hala, również do takich wydarzeń jak zawody lekkoatletyczne, mecze piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, imprezy targowe oraz koncerty