Pan Sławomir zaginął. Ostatni raz był widziany w Lublinie

W policyjnym komunikacie czytamy, że Sławomir Smolak ostatni raz był widziany 21 lipca ok. godz. 14.40 w Lublinie. Był wtedy w w okolicy ul. Północnej. Nie wiadomo, co stało się z nim później. Przepadł jak kamień w wodę. Nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania, nie nawiązał też żadnego kontaktu ze swoim opiekunem.

Zaginiony ma 172 cm wzrostu i około 74 kg wagi. Jest średniej budowy ciała. Ma krótkie włosy, łysieje. W poniedziałek miał na sobie fioletowy sweter w białe romby. Był też ubrany w różową koszulę z długim rękawem, czarne spodnie i czarne buty.

- Osoby, które znają miejsce pobytu mężczyzny proszone są o przekazanie informacji do najbliższej jednostki Policji lub o telefon na numer alarmowy 112 - apeluje nadkomisarz Łukasz Kasperek ze świdnickiej policji.