Świdnik. "Znicze do ponownego wykorzystania". Specjalny regał stanął przy wejściu na cmentarz

– Inicjatywa jest wspólna, ale zapoczątkowali ją miejscy radni Marcin Magier i Włodzimierz Radek – przyznaje Bartłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki, bo powiat również przystąpił do akcji. – Dzięki pomocy pracowników z bazy sprzętowo-magazynowej skonstruowaliśmy regał na znicze, wzmocniliśmy go i zamontowaliśmy przy wejściu na cmentarz.

– To jest nowa inicjatywa, oddolna, bo z pomysłem zgłosili się do nas mieszkańcy, którzy podpatrzyli takie rozwiązanie w innych samorządach. A że to co dobre, chętnie adaptujemy u nas, to się tym zajęliśmy – mówi radny Marcin Magier.

– Myślę, że ten pomysł przyjmie się w Świdniku, bo już teraz wiele osób jest zainteresowanych tą formą – dodaje Włodzimierz Radek, przewodniczący Rady Miasta Świdnik.

– Cel jest podwójny – tłumaczy Magier. – Po pierwsze to oszczędność w domowych portfelach, czyli zamiast kupować nowe znicze można wykorzystać te pozostawione na regale. Kolejna sprawa to kwestie związane z ekologią. Co roku, także po święcie Wszystkich Świętych, produkowane są tony szklanych odpadów. Miejmy nadzieję, że część ze zniczy znajdzie się na tym regale i będzie mogła być ponownie wykorzystana, oczywiście po wymianie wkładów.

– To dobry pomysł – uważa pani Irena, którą wczoraj spotkaliśmy na świdnickiej nekropolii. – Sama wykorzystuję znicze ponownie, przynoszę tylko wkłady, więc pewnie osobiście nie skorzystam, ale myślę, że chętni się znajdą.

Co na to sprzedawcy? – W niczym mi to nie zaszkodzi – twierdzi pani Bożena. – Wręcz przeciwnie, myślę, że to słuszna inicjatywa, służąca środowisku. Żeby tylko ludzie z tego korzystali.

W pobliżu regału ze zniczami stanął też zielony pojemnik do tzw. segregowanych odpadów szklanych, do którego można wyrzucać zniszczone (np. pęknięte czy wyszczerbione) znicze, który nie da się już ponownie wykorzystać. – Pojemnik udostępniła bezpłatnie spółka Remondis Świdnik i bezpłatnie będzie te odpady wywozić – dodaje Bartłomiej Pejo, który zapowiada, że jeśli pomysł zyska popularność w Świdniku, to podobne regały zostaną ustawione też przy innych cmentarzach na terenie powiatu.