VeloBank poszukuje partnera franczyzowego w Świdniku

Jesteśmy bankiem uniwersalnym, oferującym pełną gamę produktów bankowych oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie bankowości internetowej i mobilnej. Zależy nam również na rozwoju bankowości tradycyjnej, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi partnerami franczyzowymi, którzy pomogą nam dotrzeć z ofertą do jeszcze szerszego grona klientów. Jednym z miejsc, w którym widzimy duży potencjał jest Świdnik. Dlatego aktywnie szukamy partnera, z którym moglibyśmy stworzyć w tym mieście nową placówkę.

Oddziały franczyzowe są istotną częścią naszej strategii zapewniania klientom realnego wsparcia na co dzień i ułatwiania im korzystania z usług finansowych. W rozwijaniu sieci stawiamy na najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjną ofertę produktową. Do współpracy szukamy osób doświadczonych w sprzedaży, prowadzeniu biznesu i zarządzaniu zespołem. Dużą wartością jest też znajomość lokalnej specyfiki rynku. Z naszej strony oferujemy kompleksowe wsparcie we wdrożeniu modelu franczyzowego oraz narzędzia pozwalające na sprzedaż także poza placówką - do jednego oddziału można przypisać dowolną liczbę doradców mobilnych.

Warto do nas dołączyć, bo mamy wiele do zaoferowania. VeloBank udostępnia klientom atrakcyjne produkty

i usługi, którymi może być zainteresowanych wielu Świdniczan. Mamy wygodny rachunek osobisty - VeloKonto z programem cashback za zakupy, a także program rekomendacji “Doceniam Velo – Polecam Velo”. Kompleksowo podchodzimy również do oferty kredytowej, gdzie oprócz limitu w rachunku bieżącym czy tradycyjnego kredytu gotówkowego, oferujemy możliwość sfinansowania zakupu domu lub mieszkania.

Co ważne, oprócz kompleksowej oferty produktowej i wynagrodzenia prowizyjnego VeloBank oferuje franczyzobiorcom pełną funkcjonalność systemową placówek, taką jak we własnych oddziałach. Dodatkowym narzędziem dla franczyzobiorców jest dostępność pełnego procesu sprzedaży mobilnej. Dzięki temu partner banku może oferować produkty również poza placówką, co daje dodatkową przestrzeń do rozwijania biznesu.

Aktywnie pomagamy też wdrożyć się franczyzobiorcom w nasz model biznesowy. Od początku nawiązania relacji z VeloBankiem partnerzy mogą liczyć na dyrektorów regionalnych franczyzy, którzy pomagają szybko i sprawnie otworzyć w pełni funkcjonalną placówkę, a następnie wspierają w optymalnym rozwoju biznesu.

VeloBank zapewnia pomoc zarówno w przygotowaniu menedżerów, jak i pracowników. Oferujemy pełny pakiet szkoleń dla pracowników naszego franczyzobiorcy. Partnerzy VeloBanku mogą również liczyć na wsparcie marketingowe. Bank prowadzi szerokozasięgowe kampanie wizerunkowe oraz produktowe w mediach ogólnopolskich i regionalnych, a także oferuje wsparcie nowoczesnego systemu CRM. Sam oddział partnerski VeloBanku można uruchomić bardzo szybko – w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu w sprawie potencjalnej współpracy, zarówno na terenie Świdnika, jak i innych okolicznych miast.

Anna Kamińska, Dyrektor regionalna w VeloBanku

anna.kaminska@velobank.pl