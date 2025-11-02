Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

50 tys. zł za marzenie o Skodzie

Autor: Zdjęcie autora opr. p.p.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne (fot. KWP Lublin)

Blisko 50 tysięcy złotych stracił 36-latek z gminy Tomaszów Lubelski, który chciał kupić samochód wystawiony na niemieckim portalu internetowym. Pojazd widział tylko na zdjęciach z aukcji. Zamiast wymarzonej skody – stracił wszystkie pieniądze.

Do tomaszowskiej komendy zgłosił się 36-letni mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski, który zawiadomił, że został oszukany podczas zakupu samochodu osobowego. Mężczyzna zainteresował się ofertą sprzedaży skody zamieszczoną na niemieckiej stronie, z której już wcześniej korzystał. Po wymianie wiadomości ze sprzedającym przelał umówioną kwotę na wskazane konto.

Po chwili przelew wrócił, a sprzedawca przesłał nową fakturę – z innym numerem rachunku. 36-latek, nie podejrzewając oszustwa, ponownie wykonał przelew.

Laweta pojechała na próżno

Ponieważ samochód miał znajdować się w Niemczech, kupujący wynajął kierowcę z lawetą, który udał się pod wskazany adres firmy. Na miejscu okazało się, że przedsiębiorstwo rzeczywiście zajmuje się sprzedażą aut, ale w ofercie nie ma pojazdu, za który Polak zapłacił.

Kontakt ze sprzedającym urwał się, a ogłoszenie z portalu zniknęło. Mieszkaniec powiatu tomaszowskiego stracił 50 tysięcy złotych oraz pieniądze wydane na transport.

Policja apeluje o ostrożność przy zakupach w sieci, zwłaszcza za granicą. Warto zawsze sprawdzać wiarygodność sprzedawcy i nie dokonywać przedpłat na niezweryfikowane konta.

Patrole na drogach i na cmentarzach. Trwa akcja "Wszystkich Świętych"

Patrole na drogach i na cmentarzach. Trwa akcja "Wszystkich Świętych"

Jechał pijany i bez oświetlenia. Potrącony rowerzysta w szpitalu

Jechał pijany i bez oświetlenia. Potrącony rowerzysta w szpitalu

Na drogach operuje zwiększona liczba patroli policyjnych

Bardzo spokojny 1 listopada. Tylko jedna osoba ranna

Jedni chcą pójść za ciosem, a drudzy wyjść z dołka. Motor Lublin zagra dzisiaj na wyjeździe z Lechem Poznań. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.45, a my zapraszamy na tekstową relację na żywo.
Tylko jeden wypadek drogowy odnotowali policjanci 1 listopada. Wszystkich Świętych w regionie minął wyjątkowo spokojnie.
W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które rozszerza zwolnienia celne i ułatwia handel. Na granicy trwa walka o równowagę między otwartym rynkiem a bezpieczeństwem konsumentów i rolników
