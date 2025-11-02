50 tys. zł za marzenie o Skodzie

Do tomaszowskiej komendy zgłosił się 36-letni mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski, który zawiadomił, że został oszukany podczas zakupu samochodu osobowego. Mężczyzna zainteresował się ofertą sprzedaży skody zamieszczoną na niemieckiej stronie, z której już wcześniej korzystał. Po wymianie wiadomości ze sprzedającym przelał umówioną kwotę na wskazane konto.

Po chwili przelew wrócił, a sprzedawca przesłał nową fakturę – z innym numerem rachunku. 36-latek, nie podejrzewając oszustwa, ponownie wykonał przelew.

Laweta pojechała na próżno

Ponieważ samochód miał znajdować się w Niemczech, kupujący wynajął kierowcę z lawetą, który udał się pod wskazany adres firmy. Na miejscu okazało się, że przedsiębiorstwo rzeczywiście zajmuje się sprzedażą aut, ale w ofercie nie ma pojazdu, za który Polak zapłacił.

Kontakt ze sprzedającym urwał się, a ogłoszenie z portalu zniknęło. Mieszkaniec powiatu tomaszowskiego stracił 50 tysięcy złotych oraz pieniądze wydane na transport.

Policja apeluje o ostrożność przy zakupach w sieci, zwłaszcza za granicą. Warto zawsze sprawdzać wiarygodność sprzedawcy i nie dokonywać przedpłat na niezweryfikowane konta.