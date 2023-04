Dziadek trafił za kratki. To awanturnik recydywista

0 A A

59-latek ma na koncie 8 wyroków skazujących, a w perspektywie kolejny (fot. KPP Tomaszów Lubelski)

Osiem wyroków niczego go nie nauczyło. Po ostatniej odsiadce wytrzymał... trzy dni i znowu wszczął awanturę. Na dodatek zrobił to w domu byłej żony, z którego sąd nakazał mu się wynieść, łamiąc zakaz zbliżania się do wnuka. Teraz 59-latkowi z gminy Krynice grozi do 5 lat więzienia.

