Gdzie jest Grażyna Zagórska? Kobiety szuka policja

Polskie wesele

Polskie Wesele z muzyką na żywo to gwarancja najlepszej zabawy! A oprócz tego młoda para, ksiądz oraz zespół Playboys, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać! Sala klubu SERCE wypełniona była po brzegi, pełna radości, tańca i śmiechu. Zapraszamy Was do obejrzenia fotogalerii z tej szalonej imprezy.