Gdzie jest pan Damian? Wracał do Polski i ślad po nim zaginął

Damian Tor to mieszkaniec wsi magdalenka w gminie Ulhówek (pow.tomaszowski). Mężczyzna w lipcu tego roku wyjechał do pracy w Danii. Pod koniec września wracał już do Polski. Niestety, nie dotarł, a nikt z bliskich nie ma z nim kontaktu. Sprawę zgłoszono policji.

Z komunikatu opublikowanego w niedzielę wynika, że 29 września Damian Tor na pewno był w Niemczech. Z miasta Lübecka wysłał jeszcze rodzinie swoją lokalizację. Podobno tam, podczas postoju korzystał z toalety, ale gdy wrócił, nie było już śladu po autokarze, którym podróżował. Odjechał również cały bagaż 31-latka.

"Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Posiada przy sobie telefon komórkowy, który jest nieaktywny" - przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, której zgłoszono zaginięcie mieszkańca Magdalenki.

Damian Tor ma ok. 180 cm wzrostu, jest szczupły, ma brązowe oczy i ciemne włosy. Jego znaki szczególne to tzw. myszka na ręce, brak jednej jedynki oraz kaszak po lewej stronie czoła.