"Między informacją, a dezinformacją" - gościem specjalnym prezydent RP

Konferencja odbywa się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego. Organizują je wspólnie poseł PiS Tomasz Zieliński, starosta Henryk Karwan, a także Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

- Wczoraj zostaliśmy oddelegowani do uczestniczenia w poszczególnych panelach i ogólnie nie żałuję udziału. Dowiedzieliśmy się tego jak wygląda kampania oraz jak one przebiegają. Moja wiedza na temat prezydenta Nawrockiego została trochę odświeżona - Patryk 17 lat, uczeń liceum, który przyszedł na spotkanie z prezydentem.

Moderatorem debaty z udziałem prezydenta RP będzie Jacek Karnowski.

Po godzinie 10 rozpoczęła się debata z prezydentem Karolem Nawrockim. Na głowę państwa czekało ponad sto pytań zebranych od uczestników. Pierwsze pytanie padło od moderatora: Jak to jest być prezydentem?

- Robię wszystko, by to co obiecałem w kampanii wyborczej zostało w ciągu 5 lat zrealizowane - powiedział prezydent dodając, że odkąd został prezydentem, to w sumie nic go nie zaskoczyło, bo wiele lat służył Polsce. - Najbardziej zmieniło się to, że mam wokół siebie bardzo wielu ludzi z ochrony i nigdy nie mam możliwości pobyć sam ze sobą.

Drugie pytanie dotyczyło obecnej sytuacji politycznej na świecie i co zrobi, gdy wybuchnie wojna.

- To bardzo ważne pytanie. Ja przede wszystkim zrobię wszystko żeby wojna nie wybuchła. Już dzisiaj rozstrzyga się przyszłość Polski, więc jako zwierzchnik sił zbrojnych musze prowadzić swoje działania w taki sposób, żeby Polska nie była wojną dotknięta.

Podkreślił także że jednym z punktów jego kampanii było to, że polscy żołnierze nie będą ginąć na Ukrainie i na Ukrainę nie wyjadą.

Prezydent został też zapytany o to, co zrobi by Polska była przyjazna młodym ludziom. Wg Karola Nawrockiego najważniejsze to wsłuchać się w głos młodych i poprawić sytuację mieszkaniową. Przed tomaszowską widownią obiecał się tym zająć.

Ci, dla których zabrakło miejsca na sali gimnastycznej, mogą ogladać spotkanie z prezydentem na specjalnie ustawionym telebimie.

Po spotkaniu z prezydentem zaplanowano jeszcze panele dot. budowania tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, bezpieczeństwa Polski w przyszłości, czy nielegalnej migracji. Jednym z panelistów jest Robert Bąkiewicz.