„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Fałszywe przeliczenia w sieci

W ostatnich tygodniach w internecie pojawiło się wiele filmów i postów sugerujących, że w listopadzie rozpoczęła się specjalna akcja ZUS polegająca na przeliczaniu emerytur i rent, dzięki czemu świadczeniobiorcy mogliby zyskać finansowo. Jak wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie lubelskim, to nieprawda. W sieci – zwłaszcza w serwisach publikujących nagrania wideo – pojawiają się codziennie nowe materiały generowane z użyciem sztucznej inteligencji, które wprowadzają seniorów w błąd. Część z nich przedstawia fikcyjne osoby, a ich celem może być wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy.

ZUS: ufaj tylko oficjalnym źródłom

ZUS podkreśla, że przeliczenie świadczenia jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach – na przykład po odnalezieniu nowych dokumentów dotyczących okresu zatrudnienia lub w przypadku osób, które po przejściu na emeryturę nadal pracują i odprowadzają składki. Instytucja ostrzega też przed fałszywymi stronami internetowymi podszywającymi się pod ZUS oraz przed reklamami obiecującymi rzekome inwestycje emerytalne, w których wykorzystuje się wizerunki znanych osób. Po podaniu swoich danych można paść ofiarą cyberprzestępców, którzy nakłaniają do wpłat na fałszywe konta.

„Emerytura bez podatku” – nie dla każdego

ZUS zwraca również uwagę na popularność wniosku EPD-21, zwanego potocznie „wnioskiem o emeryturę bez podatku”. Choć jego złożenie może być korzystne dla osób z bardzo niskimi dochodami, to w przypadku świadczeniobiorców przekraczających 30 tysięcy złotych rocznie może skutkować koniecznością jednorazowej dopłaty podatku w urzędzie skarbowym. Eksperci zalecają rozwagę i konsultację z pracownikami ZUS przed podjęciem decyzji.

Wakacje składkowe – ostatni moment na wniosek

W rozmowie poruszono też temat tzw. wakacji składkowych, z których mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Przysługuje im prawo do jednego miesiąca w roku bez obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy. Wniosek o ulgę trzeba złożyć miesiąc wcześniej, dlatego dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z wakacji za grudzień, listopad jest ostatnim momentem na przesłanie dokumentów.

ZUS przypomina, że warunkiem skorzystania z ulgi jest m.in. prowadzenie działalności niezwiązanej z byłym pracodawcą i nieprzekroczenie przychodów w wysokości 2 milionów euro w ostatnich dwóch latach.

Ostrożność w sieci to najlepsza ochrona

Małgorzata Korba apeluje o rozsądek i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji, podkreślając, że ostrożność w sieci to dziś najlepsza ochrona przed utratą pieniędzy i danych osobowych. Wszystkie szczegóły dotyczące przeliczeń, ulg i aktualnych świadczeń można znaleźć na stronie zus.pl , gdzie dostępne są również uproszczone formularze. Rzeczniczkaapeluje o rozsądek i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji, podkreślając, że