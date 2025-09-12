Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

Piątek: słonecznie i ciepło

Pierwszy dzień weekendu przyniesie dużo słońca i przyjemną aurę. Poranek może być nieco chłodniejszy i mglisty, z temperaturą około 13–14°C, ale już od przedpołudnia niebo zacznie się przejaśniać. W godzinach popołudniowych będzie niemal bezchmurnie, a termometry pokażą 23–24°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych i południowo-zachodnich.

Sobota: więcej chmur

W sobotę pogoda zmieni się na mniej pogodną. Od rana dominować będą chmury, a słońce pokaże się jedynie chwilami. Temperatury utrzymają się na poziomie 21–22°C, a więc wciąż dość ciepło. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach do 5 m/s.

Niedziela: opady deszczu

Niedziela okaże się najbardziej deszczowym dniem całego weekendu. Rano będzie jeszcze spokojnie, z temperaturą około 17°C, ale po południu pojawią się opady, które potrwają aż do wieczora. Najwięcej deszczu spadnie między godziną 14 a 20. Mimo opadów temperatura maksymalna osiągnie 23°C, a wieczorem ponownie spadnie do około 17°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie deszczu chwilami silniejszy.