Weekend pełen słońca i ciepła!

🌤️ Piątek: zmienna aura na dobry początek

Piątek, 13 czerwca, rozpocznie weekend nieco kapryśnie. W ciągu dnia dominować będą chmury, choć nie zabraknie przejaśnień – szczególnie w godzinach popołudniowych.

Termometry wskażą maksymalnie 18°C, a poranek i wieczór będą zdecydowanie chłodniejsze, z temperaturą spadającą do około 10°C.

Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany, z kierunku północno-zachodniego, a wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 65%.

Warto zaopatrzyć się w lekką kurtkę, szczególnie jeśli planujemy wieczorne wyjście.

☀️ Sobota: cieplej i pogodniej

W sobotę, 14 czerwca, do Lublina zawita wyraźna poprawa pogody. Na niebie pojawi się znacznie więcej słońca, choć okresowe zachmurzenia wciąż mogą wystąpić.

Temperatura wzrośnie do przyjemnych 22°C, a nocą spadnie do około 8°C.

Południowy wiatr będzie łagodny, co zapewni komfortowe warunki do wypoczynku.

To doskonała okazja na rodzinne spacery, rowerowe wycieczki lub pikniki w parkach i nad Zalewem Zemborzyckim.

☀️ Niedziela: letnie zakończenie tygodnia

Niedziela, 15 czerwca, zapowiada się jako najpiękniejszy dzień całego weekendu.

Pogoda będzie wręcz letnia – przeważnie słoneczna, niemal bezchmurna przez większość dnia.

Temperatura osiągnie nawet 24°C, a nocą nie spadnie poniżej 10°C.

Zachodni wiatr będzie delikatny, a umiarkowana wilgotność powietrza sprawi, że warunki do przebywania na zewnątrz będą wyjątkowo komfortowe.

To idealna pogoda na wycieczki poza miasto, ogniska i grille z rodziną i przyjaciółmi.

Przed nami pogodny i ciepły weekend, który będzie świetną okazją, by naładować baterie i cieszyć się urokami czerwcowej pogody. Choć piątek może jeszcze przynieść chwilowe zachmurzenie i chłód, sobota i niedziela wynagrodzą to słońcem i rosnącymi temperaturami.

Nie zapomnijcie o kremie z filtrem, butelce wody i dobrym humorze – lato zbliża się wielkimi krokami!