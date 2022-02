Rzecznik ZDW: Drzewa zagrażają też tym, że rosną zbyt blisko drogi

Z dokumentu udostępnionego na Facebooku przez pilarzy z Horodyszcza wynika, że w Rejonie ZDW Włodawa na opał dla wojska wycięte zostaje 20 drzew. A ile zakwalifikowano do wycinek w tym roku na tej trasie (816) w rejonie ZDW Biała Podlaska?

– W sezonie zimowym, czyli wtedy gdy możliwa jest wycinka drzew, w całym RDW Biała Podlaska, przez który przebiegają drogi wojewódzkie Nr 698, 803, 806, 807, 808, 811, 812, 813 i 816 do wycięcia zostało wytypowanych 166 sztuk drzew o średnicy pnia od 75 cm do 235 cm.

Są to drzewa, o których usunięcie wnioskowali między innymi mieszkańcy czy dziennikarze, a które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu samochodowym, pieszym czy rowerzystom oraz utrudniają widoczność kierowcom.

Proszę jednak pamiętać, że nie tylko wycinamy drzewa ale także dokonujemy nasadzeń. W 2021 roku było ich około setki i taka sama liczba nowych drzew pojawi się także w 2022 roku.

Kto je do wycinki wytypował?

– Przy tej drodze stan drzew oceniali pracownicy z dwóch Rejonów ZDW. Dwóch specjalistów - jeden z RDW w Białej Podlaskiej, drugi z RDW we Włodawie.

Kto konkretnie?

– Ze względu na ochronę danych osobowych nie mogę podać danych naszych pracowników, którzy zajmowali się oceną stanu zadrzewienia.

Jak ZDW typuje drzewa do wycinek?

– Najpierw w ciągu roku odbywa się ocena stanu zadrzewienia przez specjalistów od zieleni, którzy pracują w Rejonach Dróg Wojewódzkich. Następnie sporządzany jest tzw. plan wyrębu, który obejmuje tylko i wyłącznie te drzewa, które są chore, zniszczone, nadpalone, uschnięte lub zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym bądź pieszym albo mogą wyrządzić zniszczenia np. budynków, które znajdują się w ich sąsiedztwie.

Przepisy jasno wskazują, że to zarządca drogi odpowiedzialny jest za utrzymywanie zieleni i za to, że zieleń w pasie drogowym nie będzie zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi.

Drzewa w pasie drogowym powinny być tak usytuowane, żeby w okresie swej wegetacji nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniały jej użytkowania. Jak miało to miejsce w przypadku drzew wytypowanych do wycinki przy DW 816, DW 830, DW 826 czy DW 874.

Jak wygląda cała procedura?

– Kolejny krok to wysłanie pisma do danego wójta, burmistrza czy prezydenta danej gminy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę wskazanych drzew. Każde drzewo jest dokładnie opisane oraz sfotografowane. Gmina następnie sama ocenia wytypowane przez nas drzewa. Kolejny krok do wniosek do RDOŚ. Instytucja ta może: zaakceptować nasz wniosek w całości, zaakceptować z wniesionymi uwagami (np. nakazem nasadzeń) lub odrzucić. Jeżeli jest on zaakceptowany to zgoda na wycinkę trafia do danej gminy, która następnie informuje nas o tym, że zgoda na wycinkę jest.

Następnie dany RDW ogłasza przetarg na wycinkę. Czasami zdarza się tak, że nie zgłasza się żadna firma, przetarg powtarzany jest wielokrotnie a wycinka przekładana jest z tego powodu o kolejny rok.