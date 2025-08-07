Babcia zaszaleje z głową. Mobilna fryzjerka ostrzyże, pofarbuje, uczesze

Umowa na realizację usług mobilnego fryzjera dla seniorów została podpisana w środę. Krasnobrodzki samorząd zawarł ją z Roztoczańską Spółdzielnią Socjalną Warto w ramach realizowanego już projektu „Polityka Senioralna (EFS +)”. Objętych nim zostało ponad 120 seniorek i seniorów z całej gminy.

– Mieli i nadal mają możliwość korzystania z usług asystenckich, ale też np. pomocy złotej rączki. Nasi pracownicy pomagają w różnych czynnościach np. przy koszeniu trawy, rąbaniu drewna, drobnych naprawach – wyjaśnia Mirosław Lipski, prezes spółdzielni Warto.

Usługi fryzjerskie dla tej samej grupy seniorów to nowość w ofercie. Najprawdopodobniej pierwsze wizyty będą umawiane już po niedzieli. Zajmować się tym mają asystentki odwiedzające swoich podopiecznych. Do wydania jest sporo pieniędzy, bo na tę usługę przewidziano aż 80 tys. zł.

– Dlatego nie trzeba się będzie ograniczać do zwykłego strzyżenia, choć to oczywiście również możliwe. Panie mogą sobie zamówić również farbowanie włosów, a nawet wykonywanie wymyślnych fryzur na specjalne okazje – zdradza prezes.

Realizacją usług zajmie się profesjonalistka – mistrzyni fryzjerska, z którą spółdzielnia już podpisała umowę. Jeśli ktoś z seniorów zechce odwiedzić ją w salonie, może to zrobić, ale gdyby wolał skorzystać z usługi w domu, nie będzie z tym żadnego problemu. Fryzjerka ma dojechać nawet do miejscowości najdalej położonych od Krasnobrodu.

Jak długo to potrwa? Teoretycznie cały projekt jest przewidziany do listopada, ale prezes spółdzielni zapowiada, że zostanie przedłużony, najprawdopodobniej o jakieś 3 miesiące. – To konieczne, bo część seniorów przekłada i wizyty asystenckie, i te w ramach „złotej rączki”. Latem odwiedzają ich częściej bliscy i nasza pomoc nie jest teraz tak potrzebna – wyjaśnia Mirosław Lipski.

Podkreśla, że uczestniczki projektu powinny być z przedłużenia terminu zadowolone, bo każda dostanie szansę na całkiem nową, elegancką fryzurę na święta.