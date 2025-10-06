Już 40 lat na scenie z przytupem. Zamojszczyzna zatańczy na jubileusz

Tancerki i tancerzy ze wszystkich grup tanecznych, także muzyków ZPiT Zamojszczyzna będzie można podziwiać i oklaskiwać 18, a później jeszcze 24 i 25 października. Wystąpią na scenie Zamojskiego Domu Kultury z koncertami galowymi przygotowanymi specjalnie z okazji jubileuszu.

– Od wielu tygodni intensywnie przygotowujemy program artystyczny, aby jak najlepiej zaprezentować się naszym gościom i publiczności. Letnie warsztaty w Krasnobrodzie oraz kolejne weekendowe próby to godziny ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. W jubileuszowych koncertach udział wezmą także dawni tancerze „Zamojszczyzny”, którzy specjalnie na tę okazję powrócili na scenę i utworzyli aż cztery grupy seniorów – uchyla rąbka tajemnicy Magdalena Magryta, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT Zamojszczyzna.

Ten miesiąc będzie więc dla Zamojszczyzny wyjątkowo aktywny, ale właściwie od początku roku wiele w historii zespołu się wydarzyło. W czerwcu grupa reprezentowała Polskę na prestiżowym festiwalu folklorystycznym w Puebli w Meksyku, w lipcu koncertowała w Bresane w Kosowie.

– W czerwcu również przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy widowisko wokalno-taneczne „Kośnicy nie stójcie”, inspirowane obrzędami żniwiarskimi charakterystycznymi dla regionu Zamojszczyzny. Spektakl ten zainaugurował jubileuszową, 50. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego, a wzbogacił program Dożynek Powiatowych w Łabuniach – wspomina Magryta.

Co ważne, równolegle trwały przygotowania do kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk - Zamość”, który na stałe wpisał się już w wakacyjny kalendarz kulturalny miasta.

W listopadzie świętujący swój jubileusz zespół wybierze się jeszcze na egzotyczny wyjazd na festiwal do Indii.

Jubileuszowy koncert w sobotę 18 października ma się rozpocząć o godz. 17 w ZDK. Bilety w cenie 20 zł są do kupienia od dzisiaj (6 października).

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzeń jubileuszowych.