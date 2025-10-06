Już 40 lat na scenie z przytupem. Zamojszczyzna zatańczy na jubileusz

Każdy rok ich działalności jest pełen muzyki, śpiewu i tańca, koncertów w Zamościu, Polsce i na świecie. Ten jednak mija wyjątkowo intensywnie, bo w 2025 Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna świętuje jubileusz 40-lecia. Jeszcze w tym miesiącu trzy specjalne koncerty z tej okazji.
Tancerki i tancerzy ze wszystkich grup tanecznych, także muzyków ZPiT Zamojszczyzna będzie można podziwiać i oklaskiwać 18, a później jeszcze 24 i 25 października. Wystąpią na scenie Zamojskiego Domu Kultury z koncertami galowymi przygotowanymi specjalnie z okazji jubileuszu.
– Od wielu tygodni intensywnie przygotowujemy program artystyczny, aby jak najlepiej zaprezentować się naszym gościom i publiczności. Letnie warsztaty w Krasnobrodzie oraz kolejne weekendowe próby to godziny ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. W jubileuszowych koncertach udział wezmą także dawni tancerze „Zamojszczyzny”, którzy specjalnie na tę okazję powrócili na scenę i utworzyli aż cztery grupy seniorów – uchyla rąbka tajemnicy Magdalena Magryta, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT Zamojszczyzna.
Ten miesiąc będzie więc dla Zamojszczyzny wyjątkowo aktywny, ale właściwie od początku roku wiele w historii zespołu się wydarzyło. W czerwcu grupa reprezentowała Polskę na prestiżowym festiwalu folklorystycznym w Puebli w Meksyku, w lipcu koncertowała w Bresane w Kosowie.
– W czerwcu również przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy widowisko wokalno-taneczne „Kośnicy nie stójcie”, inspirowane obrzędami żniwiarskimi charakterystycznymi dla regionu Zamojszczyzny. Spektakl ten zainaugurował jubileuszową, 50. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego, a wzbogacił program Dożynek Powiatowych w Łabuniach – wspomina Magryta.
Co ważne, równolegle trwały przygotowania do kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk - Zamość”, który na stałe wpisał się już w wakacyjny kalendarz kulturalny miasta.
W listopadzie świętujący swój jubileusz zespół wybierze się jeszcze na egzotyczny wyjazd na festiwal do Indii.
Jubileuszowy koncert w sobotę 18 października ma się rozpocząć o godz. 17 w ZDK. Bilety w cenie 20 zł są do kupienia od dzisiaj (6 października).
Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzeń jubileuszowych.