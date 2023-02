Już siedem lat walczą z rakiem. Pacjentów jest coraz więcej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana II w Zamościu ma własny oddział onkologii, a także zabiegowe. Znajdujący się po sąsiedzku NU-MED uzupełnia tę opiekę onkologiczną o leczenie radioterapią, niezmiernie istotną w pokonaniu raka. Wiadomo bowiem, że blisko 60 procent osób z rozpoznaną chorobą nowotworową podlega właśnie leczeniu napromienianiem.

– Najczęstsze nowotwory leczone w Zamościu to rak gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, piersi, płuc, nowotwory ginekologiczne, głowy i szyi oraz centralnego układu nerwowego. Od kilku lat stosowane są również techniki radioterapii dedykowane pacjentom z przerzutami do układu kostnego – informuje Joanna Chłądzyńska, rzeczniczka prasowa Grupy NU-MED.

Podkreśla, że zamojski ośrodek, podobnie jak inne w kraju, jest wyposażony w najnowszą, wysoko specjalistyczną aparaturę, pozwalającą na prowadzenie terapii na najwyższym poziomie.

Pacjenci, którzy tego wymagają mogą być leczeni stacjonarnie w liczącym 35 łóżek oddziale, ale również ambulatoryjnie, dojeżdżając na kolejne wizyty. Jeśli jednak ktoś mieszka daleko, ma na miejscu również możliwość skorzystania z noclegów i wyżywienia w hotelu.

– Dzięki współpracy z oddziałem onkologii szpitala JP II, możliwe jest również prowadzenie leczenia skojarzonego, czyli radiochemioterapii u pacjentów z rozpoznanymi nowotworami głównie głowy i szyi, płuca, czy przełyku – dodaje Chłądzyńska.

Podkreśla również, że onkolodzy pracujący w zamojskim ośrodku służą konsultacjami, pomocą w przeprowadzeniu diagnostyki i kwalifikacji do leczenia, bez potrzeby przedstawienia skierowania. Od poniedziałku do piątku przyjmują w poradni onkologicznej mieszczącej się w budynku NU-MED. Są również do dyspozycji chorych w zakładzie radioterapii.