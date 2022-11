Tutaj pacjenci walczą z rakiem. Raz w tygodniu szpitalny korytarz będzie salą koncertową

– Mąż wyczuł guza – mimo poważnej choroby pani Wioletta się uśmiecha. Kobieta walczy z rakiem piersi w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie. Jest po 16 tygodniach chemioterapii, wczoraj wzięła ostatnią dawkę. – To chyba dla mnie ten koncert na zakończenie. Teraz czeka mnie jeszcze operacja, usunięcie guza w piersi. Ale jest dobrze – stwierdza.

Koncert, o którym mówi, odbył się tuż za drzwiami sali pobytu dziennego. Pacjenci spędzają tu 7-8 godzin, w tym czasie przyjmują chemię. Mogą rozmawiać, czytać książki, a teraz także słuchać muzyki na żywo. Do pianina zasiadł Michał Iwanek, muzyk jazzowy i pracownik kierunku jazz i muzyka estradowa na UMCS. Zagrał standardy jazzowe, swoje własne kompozycje i utwory muzyki filmowej.

– To dla mnie niecodzienna sytuacja. Jestem ciekaw reakcji, emocji jakie będą temu towarzyszyły. Mam taką koncepcję, że nie do końca planuję repertuar, raczej próbuję dostosować się do nastroju widzów – mówił Michał Iwanek chwilę przed występem.

Wczoraj w korytarzu na II piętrze kliniki zasiadło kilkunastu pacjentów, pojawili się też pracownicy szpitala, którzy akurat mieli wolną chwilę. Po każdym kolejnym utworze były brawa. W ten sposób Szpital Kliniczny nr 1 rozpoczął cykl czwartkowych, kameralnych spotkań pt. „Muzyka leczy”.

Leczenie jak podróż

Chirurg Karol Rawicz-Pruszyński zanim poszedł na medycynę ukończył szkołę muzyczną. To on podsunął pomysł, aby Uniwersytet Medyczny kupił pianino, które stanęło w klinice i służy do muzykoterapii.

Szef kliniki onkologii prof. Wojciech Polkowski przywołuje słowa swego kolegi z USA, który porównuje proces leczenia onkologicznego do podróży lekarza i pacjenta.

– Końcowa stacja może być radosna, kiedy chorzy wracają do swoich rodzin z uśmiechem na ustach, bo leczenie było skuteczne. Ale nie każda podróż ma tak szczęśliwy koniec – mówi prof. Polkowski. – W tej podróży, taki koncert od czasu do czasu, może być dobrą odmianą.

Wczorajszy występ nie był pierwszy. Jako pierwsza do pianina usiadła... pacjentka, pani Krystyna. – Spontanicznie pojawiła się publiczność. Było kilku pacjentów, przyszły panie sekretarki i pielęgniarki. Wszyscy byli zaskoczeni, że dała nam taki piękny koncert – opowiada prof. Polkowski.