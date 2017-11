Koncert Kobranocki w Chatce Żaka

– Po dłuższej przerwie w Lublinie zagości legenda polskiej muzyki – Kobranocka – zapowiada Anna Szmidt, koordynator projektu Pozytywna Energia, prowadzonego przez Fundację Praca Moc Energia. – Twórców takich sztandarowych utworów jak „Kocham Cię jak Irlandię” czy „I nikomu nie wolno się z tego śmiać” nie trzeba przedstawiać nikomu. W tym roku wypadają już 32 lata działalności punk’n’rolla w najlepszym wydaniu. Od niedawna Kobranocka prezentuje swoją twórczość również w akustycznym wydaniu i właśnie w takim ujęciu usłyszymy ich muzykę w listopadzie. Będzie to pierwszy tego typu koncert zespołu w Lublinie.

Koncert w Chatce Żaka rozpocznie się o godz. 17. Podczas charytatywnej imprezy wystąpi też Przemysław Gąsiorowicz, który zaprezentuje autorski program kabaretowy.

– Na scenie Chatki Żaka zagościteż lubelska Grupa Nizar, znana z widowiskowych pokazów fireshow. Tym razem w pomieszczeniu zobaczymy ich krótkie teatralne pokazy z użyciem świateł ledowych – zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu Anna Szmidt. I dodaje: Artystyczne występy będą tradycyjnie przeplatane aukcjami charytatywnymi na rzecz Krzysia.

W tym roku organizatorzy pozyskali kilkanaście przedmiotów, w tym biżuterię Swarovskiego, torebkę damską firmy Sagan czy voucher na pobyt w Pensjonacie Kazimierskim. Ponadto będą do zdobycia inne atrakcyjne gadżety jak płyty, bilety do teatrów, vouchery do restauracji czy książki.

Aukcje poprowadzą Anna Szmidt z Fundacji Praca Moc Energia, aktor Daniel Wieleba i stylista Tomasz Jacyków.

Bilety w cenie 20 zł można nabywać od 3 listopada w kawiarence Chatki Żaka – Le’Żak przy ul. Radziszewskiego 16 oraz w dniu koncertu w cenie 25 zł.