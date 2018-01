Board Mania ponownie zawładnie Lublinem. Rusza Festiwal gier planszowych i karcianych

Poprzednie edycje wydarzenia odbywały się w Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków. W tym roku impreza przeniesie się w przestrzeń CSK. - Współpraca z nową placówką otwiera nowe możliwości i pozwoli nam na jeszcze lepsze zrealizowanie koncepcji umożliwienia graczom dostępu do ogromnej biblioteki gier przez cały okres trwania ferii zimowych - tłumaczą decyzję o zmianie placówki organizatorzy wydarzenia.



Board Mania to najdłuższy w Polsce konwent poświęcony grom planszowym. Impreza odbywa się dwa razy w roku - zimą i latem. Przed nami piąta edycja wydarzenia, podczas którego na uczestników czeka szereg niezapomnianych atrakcji.



Tradycyjnym i podstawowym punktem programu jest tak zwany "Games Room", który będzie działał przez cały okres Festiwalu w godz. 12-20. Każdy, kto odwiedzi w tym czasie foyer sali koncertowej CSK będzie mógł skorzystać z olbrzymiej, bo liczącej sobie kilkaset tytułów, biblioteki gier. Do odwiedzania Games Roomu zachęcani są zarówno miłośnicy jak i nowicjusze - zasady poszczególnych gier będą tłumaczone na bieżąco przez wykwalifikowane osoby. W zabawie mogą uczestniczyć też rodziny i dzieci, którymi w dziale Board Mania Kids zaopiekuje się Fundacja TRACH. Nieodpłatnie do dyspozycji graczy będą tytuły z takich wydawnictw, jak Bard, Egmont, Games Factory, Spell Games i wiele innych.



Nie zabraknie jednak dodatkowych weekendowych wydarzeń, na które szczególnie czekają fani analogowego grania. Impreza rozpocznie się Weekendem Inauguracyjnym (27-28 stycznia), podczas którego do Lublina przybędą znakomici goście. W sobotę będą to czołowi recenzenci z kanałów: Game Troll TV, Gry planszowe u Wookiego i Gambit TV, w niedzielę - projektanci gier: Wiola Kijowska, Marcin Ropka i Adam Kwapiński. Wszyscy oni będą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i prelekcjach. Uczestnicy spotkań dowiedzą się m.in. jak stworzyć prototyp gry planszowe oraz będą mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach.



Pierwszy weekend Festiwalu to również prezentacja nowych tytułów, m.in.: "Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918 - 1919", "Łotry", czy "Magic The Gathering".



Z kolei w weekend 2-4 lutego odbędzie się ciesząca się olbrzymią popularnością w poprzednich edycjach impreza - 48 godzin z planszówkami. Będzie to maraton gier trwający nieprzerwanie przez cały weekend od godziny 20 w piątek do godziny 20 w niedzielę. W zabawie mogą brać udział uczestnicy w różnym wieku.



- To wyjście naprzeciw potrzebie integracji poza przestrzenią wirtualną. Przedsięwzięcie promuje rozwój i edukację poprzez zabawę. Jest też sposobem na oderwania się od codziennych zajęć oraz komputera - zachęcają organizatorzy.



Festiwal zakończy się Weekendem Turniejowym (10-11 lutego), podczas którego zainteresowani będą mogli zmierzyć się ze sobą podczas potyczki w jednej z kilku proponowanych gier. Będą to m.in. "X-wing", "Majestat" i "Star Wars Przeznaczenie". Dodatkowo o godz. 10 w sobotę (10 lutego) odbędą się eliminacje do Mistrzostw Polski w turnieju "Marco Polo" od wydawnictwa Alibi.



Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.



Program:



27-28 stycznia:

- Weekend Inauguracyjny

29 stycznia - 9 lutego:

- Games Room

2-4 lutego:

- Analogowe Granie - 48 godzin z planszówkami

10-11 lutego:

- Weekend Turniejowy