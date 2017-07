Europejska Konwencja Żonglerska w Lublinie. Parada przeszła ulicami miasta

Dominika, Alex, Dima i Grzegorz to jedni z blisko 2 tysięcy uczestników trwającej w Lublinie Europejskiej Konwencji Żonglerskiej. W niedzielne przedpołudnie przygotowywali się do występów i obserwowali warsztaty.

Park Ludowy i teren Targów Lublin jest sprawnie działającym organizmem. Można nie wychodzić za ogrodzenie by się wyspać, najeść, pójść na salę prób czy na warsztaty i poćwiczyć czy wreszcie zobaczyć spektakl. Organizatorzy zadbali nawet o to by rodziny z dziećmi miały swoją przestrzeń kempingową a wegetarianie nie musieli mieszkać wśród mięsożernych.

Podobnie podzielona jest na strefy według rodzajów aktywności przestrzeń do ćwiczeń i warsztatowa. Terenem gdzie może przyjść każdy kto jest aktualnie w Lublinie jest amfiteatr w parku Ludowym i jego okolica. W dzień trwają tu warsztaty nowocyrkowe dla chętnych oraz przygotowania do nocnych pokazów fire show. Noce Ognia zaczynają się tu o 21. Tak będzie od wtorku do soboty.