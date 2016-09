Festiwal Legend Lubelskich we wrześniu na Starym Mieście

W małej uliczce Gruella (to ta idąca z Jezuickiej do Rynku, a rogu której leży Kamień Nieszczęścia) przeniesiemy się do czasów międzywojennych.

Po jednej stronie Trybunału będzie średniowiecze, po drugiej oświecenie. Na Placu Rybnym renesans, a na ul. Złotej - barok. Tak na jeden dzień - 24 września - zmieni się lubelskie Stare Miasto. A wszystko za sprawą Festiwalu legend Lubelskich.

To druga edycja wydarzenia, ale – jak zapowiadają organizatorzy – w tym roku ma być kompletnie inaczej. Zmienił się organizator, zmieniła się koncepcja. – Wszystkie festiwalowe wydarzenia chcemy zagęścić wokół Rynku – tłumaczy Łukasz Witt-Michałowski, reżyser teatralny i szef fundacji Scena In Vitro. – Będzie naprawdę wiele atrakcji – zapowiada.

Te atrakcje to m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych, tzw. działania interaktywne, aranżacja uliczek w stylach różnych epok, a przede wszystkim uliczne spektakle: te już znane lubelskiej i polskiej publiczności, i te premierowe. Do Lublina zjadą trupy teatralne z innych miast. Na ulicznej scenie zaprezentują się też teatry z Lublina.

– My przygotowujemy dwie nowe inscenizacje lubelskich legend. Jedna opowiada o Kamieniu Nieszczęścia, druga o wielkim pożarze miasta. Teksty obu napisał Marcin Wroński – mówi Witt-Michałowski. – Z premierowym tekstem zaprezentuje się też Improv Teatr Poławiacze Pereł – dodaje.

Publiczność będzie mogła też porzucać sałatą, bo w programie festiwalu nie zabraknie „Córki Złotnika”.

To 20-minutowa etiuda teatralna, którą Witt-Michałowski zrealizował w kamienicy przy ul. Złotej 4, gdzie jego brat Jurand prowadzi pub „U Złotnika”. „Komedyja o bezwstydnicy, o pięknej córce złotnika z tej właśnie kamienicy” bawi mieszkańców i turystów już trzeci sezon. Jak wyliczył reżyser, spektakl został zagrany już ok. 80 razy. – Licząc średnio 60 osób na pokaz, to na pewno obejrzało go prawie 5 tysięcy widzów – podaje.

Jak dużą widownię przyciągnie Festiwal Legend Lubelskich? Organizatorzy są dobrej myśli. – Chodzi o to, by przybliżyć historię miasta, pokazać jak wyglądało życie w nim na przestrzeni różnych epok. Jeśli poda się to w sposób atrakcyjny i widowiskowy to znajdzie się na to publiczność – przekonuje Łukasz Witt-Michałowski. Na tym jego przygoda z inscenizacją miejskich legend też się raczej nie skończy.

– Mam w planach jeszcze inne legendy – przyznaje. I dodaje: – Chodzi mi o stworzenie nowego produktu turystycznego, zwłaszcza w obliczu zbliżających się obchodów 700-lecia Lublina. Przez ten rok jubileuszowy chciałbym grać na ulicach często i gęsto. Ale decyzja należy do miasta.