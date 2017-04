Inne Brzmienia 2017: Nowi artyści ogłoszeni

Ukulele Orchestra of Great Britain (fot. Materiały prasowe)

Do Lublina przyjedzie działająca od ponad 30 lat Ukulele Orchestra of Great Britain przywożąc własne aranżacje znanych przebojów: od „Smells like teen spirit” Nirvany, przez „Wuthering heights” Kate Bush, aż po słynny motyw Ennio Morricone z filmu „Dobry, Zły i Brzydki”. Oczywiście wszystko na ukulele. Ekipa, która grała m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall, zagra przy lubelskim Zamku w niedzielę, 9 lipca.