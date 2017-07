Inne Brzmienia to coś w rodzaju szwedzkiego stołu z muzyką. W menu nie ma koreczków i chipsów, czyli muzycznej papki granej do znudzenia przez stacje radiowe. Są za to smakołyki sprowadzane z dalekich stron. Oczywiście nie każdemu i nie wszystko musi posmakować, ale kto nie spróbuje, ten się nie przekona. A okazja jest: częstują za darmo.

Nie jest również tak, że na scenę sprowadzono pierwszych lepszych muzyków z łapanki. Zapewne wielu osobom nic nie powie nazwa Juno Reactor, ale jeśli dodać do tego magiczne hasło „muzyka z Matrixa”, to niejednemu coś w duszy zagra. Tak, jak Juno Reactor, tak również koncert Nouvelle Vague jest tym, na który wiele osób czekało.

Oprócz koncertów sprowadzonych do Lublina gości będą też występy rodzimych muzyków w ramach towarzyszącej Innym Brzmieniom prezentacji lubelskiej sceny muzycznej.

Festiwal nie ogranicza się też do koncertów, bo w programie są też spotkania z pisarzami, wystawy, projekcje filmowe i zajęcia warsztatowe. Na wszystkie atrakcje wstęp jest bezpłatny. Jak to wygląda w szczegółach?

Najważniejsze koncerty

Środa, 5 lipca Najpierw (o godz. 19) dostaniemy zespół Tik Tu, ukraińską kapelę, która przedstawiana jest jako indie rockowa, choć sięga też po muzykę folkową, ma wiele brzmień idealnych do niedzielnych lenistw.

O godz. 20.30 na scenę wyjdzie Wacław Zimpel, polski klarnecista i kompozytor, którego – jak chwalą się organizatorzy festiwal – New York Times nazwał „muzycznym kameleonem”. Nie jest to muzyka do słuchania w pośpiechu, raczej odtrutka na pośpiech i muzyczny odpowiednik kręcącej się hipnotycznie spirali.

Kompozytorzy festiwalowego menu twierdzą, że zespół Moulettes (godz. 21.45) łączy „autorskie podejście do folku i brzmień tradycyjnych, sceniczny kabaret skrzyżowany z awangardowym teatrem, mocne rockowe czy też prog rockowe granie, ale też przebojowe melodie”. Przynajmniej po pobieżnym przesłuchaniu trudno się z tym nie zgodzić.

Na sam koniec (o godz. 23.20) w rejony muzyki klubowej zaprowadzi nas Mustelide zwana królową białoruskiego elektro popu.

Uwaga! Koncerty odbywają się na Błoniach obok Zamku, ale już o godz. 12 na dachu Tarasów Zamkowych półgodzinny występ da Mustelide.

Czwartek, 6 lipca Drugi dzień koncertów rozpocznie swoim nieco psychodelicznym występem na podzespołach rocka progresywnego francuski zespół Aquaserge (godz. 19.30). Zaraz po nim, o 21.15 – również po francusku, bardzo melodyjnie i bardzo klimatycznie – Veronique Vincent & Aksak Maboul, a na deser o godz. 23 grupa Skip & Die mocno tanecznie łącząca afro beat, electro, ska, dancehall, a dałoby się tu znaleźć o wiele więcej.

Uwaga! Koncerty odbywają się na Błoniach obok Zamku, ale już o godz. 12 na dachu Tarasów Zamkowych wystąpi Tik Tu (patrz: program na piątek).

Piątek, 7 lipca To dzień, gdy przed sceną można się spodziewać szczególnie dużych tłumów za sprawą wieczornego koncertu Nouvelle Vague – dwie dziewczyny otoczone instrumentarium potrafią zrobić nastrojową piosenkę nawet z zimnego jak lód „Master and servant” Depeche Mode. Na scenę wyjdą o godz. 23.

Wcześniej pierwszy koncert da gruziński, melodyjny, miejscami ckliwy duet Mebo Renard (godz. 18). O godz. 19 sceną zawładnie grupa złożona z pięciu różnych grup z... Demokratycznej Republiki Konga. Jeżeli kogoś nie stać na dalekie wczasy, powinien koniecznie przyjść, a poczuje się jak na egzotycznej wyprawie. Odmienny, o wiele zimniejszy klimat zaprowadzi o godz. 21 zespół Tuxedomoon, niewątpliwi weterani z 30-letnim stażem. O godz. 23 wspomniany już zespół Nouvelle Vague, a na koniec, o godz. 0.30 ciekawe zjawisko, którym jest Gromyka – ekipa robiąca kpiarsko-muzyczną sałatkę ze stylistyki ustroju socjalistycznego.

Koncerty odbywają się na Błoniach obok Zamku. Wcześniej, o godz. 12 na dachu Tarasów Zamkowych wystąpi Mebo Renard.

Sobota, 8 lipca to drugi dzień muzycznej kulminacji. Gwoździem programu będzie grupa Juno Reactor (to właśnie ci od Matrixa, Mortal Kombat i Desperado 2), której lubelski koncert będzie jedynym w Polsce. Można się spodziewać wyrazistej, energetycznej elektroniki spod znaku goa trance (uprasza się o zrobienie miejsca pod sceną tańczącym fanom). Całość będzie obudowana widowiskową, nieco pozaziemską choreografią rosyjskiego The Mutant Theatre. Widowisko rozpocznie się o godz. 23.

Koncertowa sobota rozpocznie się od Grisly Faye z jej lekkostrawną elektroniką podszytą dźwiękami natury (godz. 18), po niej wystąpi o godz. 19 polski skład yassowy Mazoll & Arhythmic Perfection, który zaprezentuje przede wszystkim utwory ze swojej płyty „Out out to lunch”. O godz. 21 muzyczna perełka: koncert Mulatu Astatke, kompozytora, multiinstrumentalisty, a przede wszystkim ojca gatunku zwanego ethio jazzem. Później, o godz. 23 zacznie się najważniejszy tego dnia koncert Juno Reactor, a o godz. 0.30 dla podtrzymania tanecznego nastroju nieco inną porcję elektroniki z Czech zaserwuje Ventolin.

Koncerty odbywają się na Błoniach obok Zamku.

Niedziela, 9 lipca W ostatni dzień festiwalu koncerty przeniosą się na scenę na dziedzińcu Zamku. Najpierw (o godz. 18.45) usłyszymy specjalny projekt muzyczny przygotowany na Inne Brzmienia przez artystów z Lublina i Katowic – stąd nazwa Katolub Orchestra. Lublin reprezentuje tu folkowy skład Čači Vorba, zaś Katowice zespoły Lód 9, Hengelo i Pigeon Break.

Później, o godz. 20.30 bardzo oryginalna grupa z Wielkiej Brytanii, czyli Ukulele Orchestra of Great Britain sięgająca po takie przeboje jak „Psycho killer” Talking Heads, czy „Wuthering Heights” Kate Bush. Skomponowaną przez Mikołaja Trzaskę ścieżkę dźwiękową do filmu „Wołyń”, graną na żywo z Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego usłyszymy na dziedzińcu o godz. 22.15. Natomiast od godz. 23.30 pod namiotem na Błoniach bardzo wyciszająca i atmosferyczna Natalie Beridze.

Seanse filmowe

W ramach tegorocznego festiwalu prezentowane będą też fabularne filmy mołdawskie oraz dokumentalne filmy o Białorusi. Seanse „mołdawskie” będą się zaczynać każdego dnia o godz. 22 w wirydarzu staromiejskiego klasztoru ojców dominikanów przy ul. Złotej. 5 lipca zobaczymy tu „Bee Moldovan”, 6 lipca „Anishoara”, 7 lipca „What a Wonderfull World”, 8 lipca Eastern Business, 9 lipca The Unsaved.

Natomiast w trakcie popołudniowych seansów w dawnej siedzibie Teatru Andersena zobaczyć będzie można dokumenty o Białorusi: 6 lipca (godz. 17) „W rolach głównych: „Białoruscy wichrzyciele”, 7 lipca (godz. 15) „Rozdroże”, 8 lipca (godz. 15) „Made in BY”, 9 lipca (godz. 15) „Under the Hood”.

Orient Station

Inne Brzmienia to również wystawy, które w tym roku będą krążyć wokół sztuki współczesnej, sztuki użytkowej oraz kultury miejskiej z Ukrainy i Mołdawii.

Wystawę sztuki użytkowej studentów kierunków projektowych z Ukrainy i podobną wystawę z Technicznego Uniwersytetu w Kiszyniowie będzie można oglądać w Galerii Labirynt 2 przy Grodzkiej 3 od środy do niedzieli od godz. 11 do 19. Później obie ekspozycje zostaną jeszcze do 15 lipca i będą dostępne dla zwiedzających od poniedziałku do soboty od godz. 12 do 19.

Natomiast w Galerii „Gardzienice” (Grodzka 5a) będzie można zobaczyć dwie wystawy Ivana Semesyuka: malarską „Baśnie rosyjskiego świata” oraz ekspozycję tkaniny artystycznej „Ukraińskie sny”. Wernisaż 5 lipca o godz. 18, wystawy dostępne od 6 do 9 lipca w godz. 11-19, później do 28 lipca od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Z kolei w Zaułku Hartwigów wywieszone będą zdjęcia Rogera Fentona, prekursora fotoreportażu wojennego. „Wojna krymska” to zbiór fotografii wykonanych w połowie XIX wieku.

Scena lubelska

W trakcie Innych Brzmień prezentować się będą także młode lubelskie zespoły. Ugości je patio Próba Cafe przy ul. Grodzkiej 5a. Wstęp wolny, podobnie jak na wszystkie pozostałe atrakcje festiwalu.

W sobotę, 8 lipca zagrają grupy SFTW (godz. 16.00) oraz HUBBUB (godz. 16.45), zaś 9 lipca w Próbie zaprezentuje się Weronika Boczek z zespołem (godz. 16.00), Daniel Koszyk & Karol Gadzało – Emelenty (godz. 16.45) oraz The Underground Man (godz. 17.30).

Dla dzieci

Można jeszcze zapisywać dzieci na darmowe warsztaty podczas festiwalu Inne Brzmienia. Dzieci będą mogły samodzielnie zbudować swój instrument muzyczny albo sprawdzić jak wygląda... dźwięk.

7 lipca (od 16 do 17.30) zaplanowano „spacer dźwiękowy” dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, wraz z opiekunami. Uczestnicy zaczną od wsłuchania się w dźwięki własnego ciała, później wsłuchają się w otoczenie. Podstawą takich spacerów jest dobrze wytyczona trasa.

Uczestnicy innych zajęć będą mieli okazję nauczyć się podstaw muzyki, takich jak rytm, melodia i harmonia, grając na kolorowych rurkach. Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat zaplanowano na 8 i 9 lipca (w obydwa dni od godz. 11 do 13). Warsztaty dla młodzieży w wieku od lat 11 do 18 mają się odbyć 7 lipca (od godz. 16 do 18) oraz 8 lipca (od 13.30 do 15.30).

Podczas innych zajęć warsztatowych, dla dzieci mających skończone 7 lat, będzie można stworzyć własny instrument muzyczny mający być akompaniamentem dla bębnów. Instrumenty zostaną potem wykorzystane podczas finałowego spotkania. (8 lipca od godz. 11 do 12.30 oraz od 13 do 14.30, 9 lipca w tych samych godzinach).

Dla dzieci mających skończone 5 lat oraz ich rodziców przeznaczone są za to muzyczne warsztaty „Tańcobajki”, gdzie uczestnicy staną się aktorami i będą odtwarzać role z bajki o niezwykłym kocie. Zajęcia zaplanowano na 9 lipca, zaczną się o godz. 14, potrwają godzinę.

O miejscach organizacji poszczególnych zajęć poinformuje koordynator przyjmujący zapisy pod numerem telefonu 882 188 858 w godz. 10 – 17.

Do poczytania

Przez cały czas trwania Innych Brzmień od godz. 12 do 23 w klubie festiwalowym na Błoniach działać ma „Słowobranie”, czyli kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z krajów Partnerstwa Wschodniego, Rosji i Polski, poświęconych kulturze i sztuce współczesnej. Półka została zastawiona we współpracy z redakcjami czasopism Ji (Lwów), Krytyka (Kijów), Kyjiws’ka Rus’ (Kijów), Arche Pachatak (Mińsk), Dziejasłou (Mińsk), Contrafort, Sud-Est (Kiszyniów), Inknagir (Erywań), Nowaja Junost’ (Moskwa), Dunya Adabiyyati (Baku) i wydawnictwami polskimi. Wszystko będzie można przeczytać na miejscu albo kupić.

W programie są też spotkania z literatami na wirydarzu klasztoru dominikanów: Andrejem Adamowiczem (7 lipca, godz. 16), Kateryną Kabkiną (7 lipca, godz. 17.30), Andrijem Bondarem (8 lipca, godz. 16) i Alhierdem Bacharewiczem (8 lipca, godz. 17.30).