Metamorfozy Sentymentalne 2018: Kwartet ProForma, Maciej Maleńczuk i Marek Piekarczyk (program)

Celem Festiwalu jest popularyzacja piosenek Jacka Kaczmarskiego oraz rozbudzenie zainteresowań piosenką poetycką i autorską. Impreza ma zasięg ogólnopolski i umożliwia debiut oraz szansę rozwoju młodym artystom. Co roku Jury przyznaje nagrody w kwocie ok. 10 000 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.



Podczas Metamorfoz Sentymentalnych nie zabraknie ciekawych spotkań i wykładów. W piątek, 23 marca o godz. 12 w Chatce Żaka o wolności w kulturze opowie krytyk literacki i teatralny oraz scenarzysta Janusz R. Kowalczyk. Jest on autorem książki "Wracając do moich Baranów", odnoszącej się do legendarnej Piwnicy pod Baranami, w której występował w latach 1978-1987.



Na uczestników tegorocznych Metamorfoz czeka m.in. wystawa prac Krzysztofa Trzaski, której wernisaż odbędzie się 23 marca o godz. 17. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną najnowsze prace malarskie Krzysztofa Trzaski, inspirowane poezją Jacka Kaczmarskiego. Zobaczymy również prace lubelskich studentów, którzy przedstawili własną interpretację tematu.



Krzysztof Trzaska jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.



Sobota na Metamorfozach przebiegnie pod znakiem dobrej muzyki. Na godz. 12 zaplanowano Przegląd konkursowy piosenki autorskiej i poetyckiej. Corocznie do udziału w Metamorfozach zgłaszają się wykonawcy z całej Polski, którzy po wstępnych eliminacjach będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w sobotnim przeglądzie. Podczas występów będą oceniani przez profesjonalne jury w składzie: Jan Poprawa, Urszula Bobryk, Piotr Selim, Marek Tercz. Młodzi artyści zaprezentują piosenkę autorską oraz własną interpretację wybranego utworu Jacka Kaczmarskiego.



Wśród gwiazd tegorocznej edycji imprezy będzie m.in. Kwartet ProForma, który wystąpi na scenie Chatki Żaka 23 marca o godz. 19. Muzycy wykonają zarówno własne utwory, jak i piosenki Jacka Kaczmarskiego związane z tematyką wolności.



- Doskonali muzycy, charyzmatyczny lider zespołu, świetne brzmienie, profesjonalizm i poczucie

humoru Kwartetu ProForma z Poznania, gwarantują nie tylko wysoki poziom artystyczny programu,

ale również wspaniałą zabawę - przekonują organizatorzy koncertu. Bilety na to wydarzenie będą kosztować 25 zł.



Na sobotę, 24 marca (godz. 19) zaplanowano z kolei finałowy Koncert Galowy, podczas którego wystąpią laureaci Festiwalu oraz Maciej Maleńczuk, który zaprezentuje piosenki Wojciecha Młynarskiego ze swojej najnowszej płyty "Maleńczuk gra Młynarskiego".



- Maciej Maleńczuk zagłębił się w utwory Młynarskiego i wybrał dwanaście tekstów z różnych okresów jego twórczości. W interpretacjach Maleńczuka piosenki, wybrane według klucza, który sam artysta nazywa politycznym, celnie punktują dzisiejszy "świat ten źle pomyślany", w którym "poczciwy szewc zwyciężył smoka, a korzystają barany" - opowiadają organizatorzy. Bilety na cały Koncert Galowy kosztują 60 zł.



Metamorfozy Sentymentalne 2018 zamknie akustyczny koncert Marka Piekarczyka z zespołem (25 marca, godz. 17). Znany wokalista i autor tekstów od lat związany jest z zespołem TSA, prowadzi także solową działalność artystyczną.



W Lublinie artysta zaprezentuje koncert znanych publiczności ballad rockowych oraz utworów z repertuaru Skaldów, Czerwonych Gitar i innych wykonawców w ciekawych aranżacjach. (Wstęp: 40 zł).



Warto dodać, że w tym roku już po raz drugi odbędzie się towarzyszące Festiwalowi "Open Stage Metamorfozy", czyli Konkurs Piosenki dla Obcokrajowców, którego celem jest popularyzacja polskiej kultury wśród obcokrajowców oraz wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie kultury pomiędzy Polakami a cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce. Ta impreza odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.



Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16). Piątkowe i sobotnie afterparty będzie miało miejsce w Restauracji Sielsko Anielsko (Rynek 17). Dodatkową atrakcją będzie spacer lubelskim szlakiem niepodległości, który rozpocznie się w niedzielę, 25 marca o godz. 13 pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego (plac Litewski).



Wstęp na dodatkowe wydarzenia programowe jest bezpłatny. Bilety obowiązują natomiast na koncerty podsumowujące poszczególne dni festiwalowe: Kwartet ProForma (23 marca - 25 zł), Koncert Galowy i Maleńczuk gra Młynarskiego (24 marca - 60 zł), Koncert Marka Piekarczyka (25 marca - 40 zł). Wejściówki można nabywać m.in. za pośrednictwem platformy internetowej kupbilecik.pl.



PROGRAM:



Piątek, 23 marca:



(ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16)

- godz. 11 - Gra miejska dla młodzieży "Lublin ośrodkiem niepodległości 1918"

- godz. 12 - Spotkanie z Januszem R. Kowalczykiem "Piwnica pod Baranami jako antidotum na PRL? Wolność słowa w kulturze – wstęp wolny

- godz. 17 - Wernisaż Krzysztofa Trzaski "Obława IV. Malarstwo" - wstęp wolny

- godz. 19 - Koncert Kwartet ProForma - recital piosenek Jacka Kaczmarskiego i własnych - bilety: 25 zł

(Restauracja Sielsko Anielsko, ul. Rynek 17)

Afterparty



Sobota, 24 marca:



(ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16)

- godz. 12 - Przegląd Konkursowy piosenki autorskiej i poetyckiej - wstęp wolny

- godz. 19 - Koncert Galowy - bilety: 60 zł - (godz. 19 - Koncert Laureatów; godz. 21 - Koncert Maleńczuk gra Młynarskiego)

(Restauracja Sielsko Anielsko, ul. Rynek 17)

Afterparty



Niedziela, 25 marca:



(ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16)

- godz. 13 - "Sentymentalnie... spacerkiem po Lublinie" oprowadza Mirosław Sałach - wycieczka lubelskim szlakiem Niepodległości (start przy pomniku Józefa Piłsudskiego / plac Litewski) - udział bezpłatny

- godz. 17 - Koncert Marek Piekarczyk Akustycznie - bilety 40 zł