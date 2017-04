Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński i inne letnie imprezy w Lublinie

Noc Kultury

Wiadomo już, która ulica będzie gwiazdą tegorocznej Nocy Kultury (3/4 czerwca). – W tym roku jest to ul. Furmańska – mówi Grzegorz Rzepecki, dyrektor Warsztatów Kultury. Furmańska ma być taką samą atrakcją, jak dwa lata temu była nią ul. Żmigród ozdobiona setkami lampionów, a rok temu ul. Kowalska przeniesiona do czasów międzywojnia. Tym razem do udziału w Nocy Kultury zaproszeni zostali też artyści z zagranicy. – Z Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy, Hiszpanii i Francji.

Inne Brzmienia

Jeszcze bardziej międzynarodowo będzie na Innych Brzmieniach (od 5 do 9 lipca), kiedy to wystąpić mają muzycy z 14 krajów. Na jedynym w tym sezonie koncercie w Polsce wystąpi Nouvelle Vague, zespół interpretujący wielkie hity takich grup jak Depeche Mode czy The Clash. Nigdzie indziej tego lata nie usłyszymy też w Polsce grupy Juno Reactor, która wystąpi w towarzystwie taneczno-teatralnej ekipy Mutant Theatre. Jedyny koncert w naszym kraju da również Mulatu Astatke, twórca ethio jazzu.

Carnaval Sztukmistrzów

Największą atrakcją tegorocznego Carnavalu Sztukmistrzów (27-30 lipca) będzie spektakl „Galileo” w wykonaniu francuskiej kompanii Deus Ex Machina. Artyści dadzą wielkie przedstawienie na pl. Zamkowym na wysokości 30 m nad ziemią. – To zdecydowanie najbardziej powietrzna edycja festiwalu – mówi Grzegorz Rzepecki.

Organizatorzy zapowiadają już ewolucje na latających trapezach (Marcel Et Ses Droles De Femmes), akrobacje na teterboardzie (La Bascule), popisy akrobatyczne na luźnej linie („Hold on”) i wirtualne show na ścianie (Spektakl OUT).

W programie Carnavalu Sztukmistrzów ma się też znaleźć polska premiera Marty Kuczyńskiej, spektakl „Pitagoras 3D” i spektakl przygotowany specjalnie na 700-lecie nadania Lublinowi praw miejskich.

Europejska Konwencja Żonglerska

Z tegorocznym Carnavalem Sztukmistrzów zbiegnie się w tym roku Europejska Konwencja Żonglerska (22-29 lipca), która będzie organizowana w Lublinie już po raz drugi. – W tym momencie mamy zarejestrowanych ponad tysiąc osób z 6 kontynentów, z 50 krajów – mówi Jakub Szwed, koordynator wydarzenia.

Artyści, którzy zjadą do nas nawet z tak dalekich krajów jak Brazylia, Chile czy Tajwan, przez dziewięć dni będą stacjonować w parku Ludowym. Część wydarzeń obejrzą we własnym gronie, bo w końcu to ich święto, ale sporo będzie też imprez otwartych oraz takich, na które będzie można dostać bezpłatną wejściówkę. Ponadto na cyrkowców natkniemy się też w różnych punktach miasta, gdzie będą pokazywać swoje umiejętności.

Jarmark Jagielloński

Specjalną oprawę muzyczną będzie mieć w tym roku Jarmark Jagielloński (12-15 sierpnia). Znani polscy muzycy mają występować razem z mistrzami muzyki tradycyjnej, wykonując wspólnie tradycyjny repertuar. Na scenie pojawić ma się m.in. Kayah, Włodek Pawlik i Janina Chmiel.

Podczas tegorocznej edycji będzie można obejrzeć wystawę prezentującą XVI- i XIX-wieczne jarmarki. Będą również tak oczywiste już oczywistości, jak stragany, warsztaty, podwórko dla najmłodszych i nocne potańcówki.