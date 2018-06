O państwach nieuznawanych i podróżach busek. 41. Kontynenty w CSK

W programie 41. Kontynentów:



18:00 | O PAŃSTWACH NIEUZNAWANYCH - Tomasz Grzywaczewski



Mieszkańcy postsowieckich państw nieuznawanych od ponad ćwierć wieku padają ofiarą wielkiej mocarstwowej polityki. Tomasz Grzywaczewski wyruszył w podróż po tych widmowych republikach. Opisał procesy historyczne i wielką politykę. Wyjeżdżając do Górskiego Karabachu w 2015 roku, nie przypuszczał, że już w rok później dojdzie tam do niespotykanej od dwóch dekad eskalacji konfliktu. Będąc zimą 2015 roku na froncie pod Donieckiem, nie podejrzewał, że obserwuje pierwszy akt długotrwałej uśpionej wojny. Widział natomiast, jak w cieniu nieustających konfliktów toczy się codzienne życie. Ta książka to osobiste historie tych, którzy ćwierć wieku po upadku sowieckiego imperium marzą o normalności, o posiadaniu paszportów, które pozwolą im swobodnie podróżować, o walucie, która ma jakąś wartość, i o reprezentacjach startujących w mistrzostwach i igrzyskach na takich samych prawach jak inni – pod własnymi barwami. A przede wszystkim marzą o pokoju.



TOMASZ GRZYWACZEWSKI – reporter, pisarz i doktorant prawa międzynarodowego specjalizujący się w post-sowieckich państwach nieuznawanych. Autor książek „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych” (Wydawnictwo Czarne), „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” (Wydawnictwo Literackie) oraz „Przez dziki Wschód” nagrodzonej nagrodą Magellana dla najlepszego reportażu podróżniczego 2012 r. Współtwórca filmu dokumentalnego „Cienie Imperium”.



19:00 | BUSEM PRZEZ ŚWIAT. ALASKA I KANADA - Karol i Aleksandra Lewandowscy



Przez ponad 70 dni pokonaliśmy starym busem prawie 20.000 kilometrów przez drogi i bezdroża Alaski i Kanady. Odwiedziliśmy najpiękniejsze parki narodowe, szukaliśmy złota i tropiliśmy rosomaki. Spotkaliśmy dziesiątki niedźwiedzi, pływaliśmy kajakami po lodowcu i trafiliśmy na morderstwo w Twin Peaks. Zmierzyliśmy się ze szlakiem do autobusu z Into The Wild i odnaleźliśmy Polaka w motelu widmo. Z nami poznasz Północ taką, jaka jest naprawdę - dziką, nieprzewidywalną i ucząca pokory.



KAROL I ALEKSANDRA LEWANDOWSCY - blogerzy, youtuberzy, podróżnicy, autorzy książek z serii "Busem Przez Świat" i jednego z najpopularniejszych blogów podróżniczych w Polsce. Organizatorzy kilkudziesięciu wypraw do ponad 50 państw na 5 kontynentach. Zwycięzcy konkursu Blog Roku 2014, Twórca Wideo Roku 2015 i Travelery National Geographic 2017 oraz nominowani do prestiżowej nagrody Kolosy.



Bilet: 5 zł



Bilety do nabycia w kasie Centrum Spotkania Kultur.

W dniu wydarzenia sprzedaż od godz. 16.



CSK, Pl. Teatralny 1, Sala Operowa.