Pardes Festival - spotkania z kulturą żydowską w Kazimierzu

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 5. edycja imprezy. Pardes Festival to wyjątkowe koncerty, ciekawe projekcje filmowe, spacery tematyczne (m.in. po kolekcjach Muzeum Nadwiślańskiego czy śladami cmentarzy żydowskich), warsztaty tematyczne i prezentacje multimedialne.



Piąta edycja festiwalu pomyślana jest jako podsumowanie i nawiązanie do wątków festiwalowych i wydarzeń z lat ubiegłych. - Zapraszamy na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, powracamy do tematów romskich, ormiańskich i łemkowskich - twierdzą organizatorzy.



Festiwal zainauguruje występ zespołu Meadow Quartet w środę, 16 sierpnia o godz. 21 na Rynku w Kazimierzu Dolnym. Założona w Gdańsku formacja to próba stworzenia płaszczyzny dla ścierających się wpływów: współczesnej kameralistyki, jazzu, muzyki improwizowanej, muzyki filmowej oraz fundamentalnego spoiwa – tradycyjnej muzyki żydowskiej.



Oficjalny finał imprezy zaplanowano na sobotę, 19 sierpnia na godz. 19. Odbędzie się wówczas koncert formacji Global Shetl Band, w skład którego wchodzą niemieccy muzycy: Markus Milan Mueller i Daniel Piccon oraz artysta lubelski - Bartek Stańczyk. Bilety na koncert, który odbędzie się w Teatrze Klepisko kosztują 25 zł (sprzedaż przed koncertem).



Program:



Środa, 16 sierpnia:



11:00 | Muzeum Nadwiślańskie | ul. Senatorska 11 | wstęp wolny



W Kamienicy Celejowskiej o artystach żydowskich z kazimierskiej kolonii artystycznej | spacer z Dorotą Seweryn i Łukaszem Rejowskim



12:00 | Muzeum Sztuki Złotniczej | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny



W synagodze i w domu | spacer po kolekcji sztuki złotniczej | oprowadzanie Aniela Ryndziewicz



14.00 | Studnia na Rynku |



Spacer po kazimierskich rynkach z dr Andrzejem Pawłowskim | Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara”



16:00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



Spacer z Salomonem Majmonem, czyli o koncepcji galerii „Miasteczko” na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | prezentacja multimedialna | Dagmara Mańka-Wizor | MHŻP POLIN



17:00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



O znakach zodiaku w żydowskiej kulturze ludowej| prelekcja i prezentacja ikonografii |Aleksandra Wilczura / Stowarzyszenie Cukunft



18:30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |koniecznie z nożyczkami



Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Stowarzyszenie Cukunft



Inauguracja Pardes Festival | Rynek



21.00 | Meadow Quartet | koncert otwarcia na Rynku kazimierskim |wstęp wolny

organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ)



Czwartek, 17 sierpnia:



11.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



Bracia Hirszenbergowie. W poszukiwaniu ziemi obiecanej. Reminiscencje z wystawy w Pałacu Poznańskich | prezentacja multimedialna | Adam Klimczak / Muzeum Miasta Łodzi



12.30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



Józef Sandel o Samuelu Hirszenbergu | prezentacja multimedialna | Jakub Bendkowski / Żydowski Instytut Historyczny / Warszawa



15.00 | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny



Przedwojenny wielokulturowy Lublin na fotografiach z kolekcji Bramy Grodzkiej | prezentacja multimedialna | Marcin Fedorowicz / Brama Grodzka / Lublin | w ramach obchodów 700-lecia lokacji Lublina



17.30 | Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 |morelowy bilet wstępu 25 zł



| Popołudnie z Morelą | 650 lat diaspory ormiańskiej w Polsce |ormiańskie powitanie



Na ormiańskim szklaku. O orientalizacji kultury polskiej |prezentacja multimedialna | profesor Andrzej Zięba / Uniwersytet Jagielloński / Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne



| Kiele, Kiele | duet SOL et LUNA |wielokulturowy koncert muzyki i poezji ormiańskiej, hebrajskiej, perskiej i greckiej



| Degustacja oryginalnych potraw ormiańskich z nałęczowskiego ARARATU i lokalnych przysmaków



21.00 | Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 | wstęp wolny



| Wieczór filmowy | Hummus! | Izrael 2015, reż. Oren Rosenfeld, 72 min. |w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy



Piątek, 18 sierpnia:



| Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny na wszystkie prezentacje



11.00 | Powitanie romskie | Agnieszka Caban |Stowarzyszenie Romano Waśt



11.15. | Jadą Cyganie wielu wozami... O kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie | prezentacja multimedialna | Andrzej Grzymała-Kazłowski



12.30 | Porajmos - zapomniany Holokaust. Roma i Sinti w Litzmannstadt-Getto | prezentacja multimedialna |dr Zofia Trębacz / Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łodzi



Patronat Honorowy Austriackiego Forum Kultury w Warszawie



Pokaz filmowy |Samudaripen – Sam strach | część 1 i 2 | reż. Anna Grażyna Suchocka |23 min.

Partner pokazu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos



15.00 | Kunszt detalu. O sztuce i ornamentyce ormiańskiej | prezentacja multimedialna | Paweł Grzesik / Muzeum Narodowe w Kielcach



16.30 | Cerkiew, kościół, synagoga w twórczości Nikifora | prezentacja multimedialna | Zbigniew Wolanin / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu / Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju



21.00 |Teatr Klepisko | Skowieszynek 15 | bilet 25 zł / sprzedaż przed koncertem |Wieczór flamenco z Café Cortao el Grupo Flamenco de Varsovia|



| po koncercie warsztat flamenco|



|Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt w lewo - drogą polną do Teatru Klepisko



Sobota, 19 sierpnia:



11.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



W kręgu malarzy École de Paris. O kolekcji Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie| prezentacja multimedialna | Artur Winiarski |Muzeum Villa La Fleur / Konstancin



12.30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



Historia Fabryki Celuloidowych Zabawek A. Szrajera w Kaliszu. Czy przypuszczałby kto, że taka drobna rzecz jak lalka może przyczynić się do uszczęśliwienia dwojga ludzi ?”(„Lalka”, Bolesław Prus) | prezentacja multimedialna | Julia Łach



14.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny



Nad brzegami Jarkonu | Izrael 2015, reż. Avi Belkin, 60 min. | w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”



16.00 | Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Przyrodniczy | ul. Puławska 54| wstęp wolny



Niegdyś, w otchłani czasów, w prawiekach, po odejściu na północ skandynawskich lodowców, z obszarów leśnych i przez leśne obszary samowładnie i samowolnie toczyć się poczęły wiślane fale… („Wisła”, Stefan Żeromski) – o Wiśle w Kazimierzu Dolnym | prezentacja multimedialna | Łukasz Rejowski | Muzeum Nadwiślańskie | w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017



18.30 | zbiórka przy Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12



Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka z Licencją na Oprowadzanie



21.00 | Koncert finałowy w Teatrze Klepisko | Skowieszynek 15 | bilet wstępu 25 zł/ sprzedaż przed koncertem



Global Shtetl Band | Polska/Niemcy



|Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt w lewo - drogą polną do Teatru na Klepisku



Niedziela, 20 sierpnia:



10.00 |wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej



zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona |dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny



11.00 | program specjalny dla gości Pardes Festival |zwiedzanie obiektów żydowskich na terenie skansenu, gra edukacyjna w sali głównej ratusza z Głuska i inne atrakcje!



14.00 |dożynki dworskie - Muzeum Wsi Lubelskiej (Lublin, Al. Warszawska 96)