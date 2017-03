Lublin: Zakończył się festiwal Wiosna Gospel 2017 (zdjęcia)

Dobiegła końca tegoroczna, ósma edycja Festiwalu Wiosna Gospel. W warsztatach łącznie udział wzięło blisko 200 osób, a do Lublina zawitali znakomici specjaliści z kraju i zagranicy.

Festiwal Wiosna Gospel to kontynuacja i rozbudowanie Warsztatów Gospel w Lublinie, które są organizowane rokrocznie od ponad 10 lat. W tym roku impreza została zorganizowana już po raz ósmy.



W warsztatach dla solistów udział wzięło 20 uczestników, natomiast w warsztatach dla mass choir 120 uczestników. Warsztaty Gospel KIDS cieszyły się zainteresowaniem 40 dzieci w wieku 7-12 lat. - Wśród warsztatowiczów gościliśmy uczestników z całej Polski: m.in. z Krakowa, Poznania, Bełchatowa, Bydgoszczy i oczywiście z Lublina - opowiadają organizatorzy.



Ogromną dawkę emocji, wzruszeń i zachwytów zapewnili wybitni instruktorzy muzyki gospel: Brian Fentress i Tula Lynch, a także Lublinianka Agnieszka Jagiełło, która wspónie z zagranicznymi instruktorami prowadziła warsztaty dla dzieci. - Pokazali oni, że gospel to nie tylko żywiołowe, pełne energii utwory, ale również przesłanie, czas na refleksję, skupienie i modlitwę - dodają organizatorzy. - Ponadto, w ramach festiwalu, podczas sobotniego wieczoru zagrał lubelski zespół Heaven Up.

