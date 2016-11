Rykarda Parasol na Puławskim Festiwalu Muzycznym Wszystkie Strony Świata

Jedną z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu będzie Rykarda Parasol, pochodząca z San Francisco wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, której muzykę cechuje podobieństwo do twórczości Nicka Cave'a czy Johnny'ego Casha. Gatunkowo jest to pogranicze mrocznego folku i rocka. Artystka wydała pięć albumów. Ostatni - "The Color of Destruction" - ukazał się w 2015 roku. W Europie Parasol występuje wspólnie z polskim zespołem, w skład którego wchodzą Piotr Aleksandrowicz, Robert Rasz, Marcin Partyka i Kornel Jasiński. Koncert Rykardy Parasol będzie miał miejsce we wtorek, 22 listopada.

Tegoroczną edycję Festiwalu Wszystkie Strony Świata zakończymy prawykonaniem kompozycji "Migot" na orkiestrę kameralną (2016) Nikolet Burzyńskiej. Przedtem wystąpią m.in. pianista Eugen Indjic, Lasoń Ensemble, Kapela Maliszów i Ralph Kaminski.

Każdego dnia trwania festiwalu o godz. 19 będzie się odbywał jeden koncert. Poszczególne wydarzenia będą miały miejsce w Domu Chemika. Jedynie występ Ralpha Kaminskiego (niedziela) odbędzie się w Klubie Peweks.

Bilety: na wszystkie wydarzenia w sali widowiskowej POK Dom Chemika — 15 zł. Przy zakupie co najmniej 3 biletów na różne koncerty przez jedną osobę — cena jednego biletu wynosi 10 zł. Koncert w Klubie Peweks — wstęp wolny. Dzieci, uczniowie, studenci, emeryci, renciści, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Klubu Seniora — wstęp wolny na wszystkie koncerty.

PROGRAM:

Piątek, 18 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Koncert Otwarcia - Młoda Polska Filharmonia

Sobota, 19 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Eugen Indjic - Recital Fortepianowy

Niedziela, 20 listopada, godz. 19 (Klub Peweks)

Ralph Kaminski & My Best Band in the World

Poniedziałek, 21 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Łukasz Pawlik - Lonely Journey

Wtorek, 22 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Rykarda Parasol, support: Swiernalis

Środa, 23 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Lasoń Ensemble - Polskie Kwintety Fortepianowe

Czwartek, 24 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Kapela Maliszów, Orkiestra Smyczkowa UMFC, Adam Klocek

Piątek, 25 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Shaun Booker & Jonn Del Toro Richardson

Sobota, 26 listopada, godz. 19 (POK Dom Chemika)

Koncert zamknięcia - "Migot" - Nikolet Burzyńska (prawykonanie)