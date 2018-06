Ściągawka na Noc Kultury 2018 w Lublinie. Gdzie warto pójść, co warto zobaczyć? [program]

>>> NOC KULTURY 2018 w LUBLINIE - PEŁNY PROGRAM godzina po godzinie w GALERII

Noc Kultury, gdyby ktoś nie wiedział, to taki czas, gdy ulice zamieniają się w wielką scenę i wielką widownię. Można chodzić, oglądać i uczestniczyć zupełnie za darmo.

W tym roku to święto przypada w noc 2/3 czerwca. W naszej ściągawce wymieniamy wyłącznie te imprezy (a i też nie wszystkie, bo nie mamy tyle miejsca), które są dostępne dla każdego, bez wcześniejszych zapisów na wejściówki, bo te rozeszły się błyskawicznie. Jeśli ktoś ich nie odbierze, wtedy znów będą do wzięcia, a w tej sprawie warto zajść w sobotę do punktu informacyjnego na pl. Litewskim o godz. 18. Tam też można odebrać foldery z kompletnym programem.

Spacer przez miasto

• Wyprawę można zacząć wchodząc od strony archikatedry w ul. Podwale, która będzie przystrojona wielkich rozmiarów akcesoriami krawieckimi takimi jak kolosalna agrafka, czy gigantyczna szpulka na nici. Obiecywane są również suknie z takich materiałów jak potłuczona ceramika, włóczkowe mandale, instalacja z maszyn do szycia oraz misterne aranżacje z guzików, suwaków i kieszeni. Ze skarpy za kościołem dominikanów spływać ma wielka kaskada z kolorowych krawatów, zaś na dole ulicy, przy Błoniach zobaczymy wystawę zdjęć nieistniejącej już ul. Krawieckiej, która została zburzona w czasie wojny, podobnie jak cała reszta dzielnicy żydowskiej.

• Idących przez Stare Miasto zatrzyma na dłużej pl. Po Farze, gdzie znajdzie się kilka instalacji artystycznych. Przede wszystkim zmysł węchu pobudzać ma brama otwierająca ul. Ku Farze (to ta wąska uliczka będąca często plenerem dla ślubnych sesji zdjęciowych), która zapełni się kwiatami i roślinami. Obok będą bąble z tkaniny, a na tym wcale nie kończy się pomysłowość artystów. Będzie chociażby „instalacja życząco-zaklinająca” symbolizująca pogańskie źródła współczesnych obrzędów.

• Przesuwając się ul. Grodzką w stronę Bramy Krakowskiej, będzie można trafić na wypoczynkowy Rynek z leżakami, roślinnością i dobiegającymi z głośników odgłosami przyrody. Tuż obok w oczy będzie się rzucać Brama Rybna ozdobiona setkami małych żarówek. Ten, kto wejdzie w bramę zobaczy „Latające Ryby”, czyli wielobarwne lampiony, a jeśli da im się poprowadzić na pl. Rybny, wtedy znajdzie się... w lesie. No, prawie w lesie. Będą mchy, korzenie, grzyby i porosty, na ścianie wyświetlane będą zdjęcia grzybów, a zamiast kukułek będzie słychać bębniarzy. To kolejne miejsce do odpoczynku. Las będzie czynny od godz. 19 do północy.

• Tuż obok pl. Rybnego, na schodach Zaułku Hartwigów zawisną stare fotografie zmarłego w 1987 r. Stefana Kiełszni, któremu zawdzięczamy widoki z przedwojennych, nieistniejących już ulic i ówczesnych przechodniów, ale też dokumentację zniszczeń wojennych.

• Wyprawą do odmiennego świata może być wizyta w kolejnych dwóch miejscach. Jednym z nich jest podwórko przy Grodzkiej 7, gdzie od godz. 21.30 będzie można pospacerować po kolorowych obrazach reagujących na nasz ruch. Dziwnych wrażeń dostarczyć ma również plac przed dawną siedzibą Teatru Andersena, gdzie od godz. 21.45 będzie można wchodzić do specjalnej kopuły, w której jest tylko światło, za to wcale nie ma cienia. Wracać można przez Jezuicką, gdzie mają być kolejne, świecące powody do zadzierania głowy. A kto dotrze na Rynek, zastanie kolejne miejsce do wypoczynku z leżakami i zielenią. Natomiast na podwórko przy Królewskiej 17 powinni zajrzeć ci, którzy wybierają się z dziećmi.

• Ten, kto opuści Stare Miasto może zwrócić uwagę na Pocztę Główną, której fasada zostanie odmieniona dzięki specjalnym zabiegom oświetleniowym, warto też podnieść głowę mijając pedet. Z kolei na pl. Kaczyńskiego pojawi się nietypowa rzeźba - ogromna dłoń. A jeśli komuś znudzą się spacery, zawsze może pójść jeszcze dalej, do Centrum Spotkania Kultur i zasiąść tam do planszówek.

Podróże w czasie

• Jeżeli ktoś marzył o elektronicznym zegarku z melodyjkami Montana, komputerze Commodore albo kasetowym walkmanie z autoreversem, może się rozczulić na wystawie Ekspedycja ’88, która od godz. 19 do północy będzie dostępna w Centrum Spotkania Kultur. Będą również takie eksponaty jak adapter Bambino, aparat Zenit, a nawet bony do Peweksu.

• Do dwudziestolecia międzywojennego przeniesie się ul. Niecała. Już od godz. 16 plac zabaw dla dzieci, w przedwojennym stylu - zabawy podwórkowe naszych babć i dziadków - puszczanie fajerek, hacele, rzuty kłodką do kosza, szczur i inne. Od godz. 18 będą tutaj takie atrakcje jak przedwojenny kurs na kartę rowerową, nauka tańca, pokaz mody retro, a na deser od 20.30 do 22 potańcówka na środku ulicy.

Z zegarkiem w ręce

W programie Nocy Kultury wiele jest atrakcji, których nie będzie można oglądać przez cały czas, ale tylko o określonej godzinie.

• O godz. 19.00 przy Krakowskim Przedmieściu 36 rozpocznie się program „Starsi Panowie dwaj”, czyli 1,5-godzinne spotkanie z kabaretem.

• Od godz. 19.00 do 23.00 dostępne dla zwiedzających będzie Muzeum Lubelskie na Zamku wraz z basztą i Kaplicą Trójcy Świętej. Zapewne będą długie kolejki.

• Od godz. 19.00 do 23.00 przed pedetem będą się odbywać warsztaty parkour.

• O godz. 20.00 na pl. Litewskim zaczną się tańce argentyńskie.

• Od godz. 20.00 do północy za Trybunałem Koronnym będzie się odbywać widowisko sztukmistrzów.

• Od godz. 20.00 do 23.30 będzie można wejść na Wieżę Trynitarską, odstawszy zapewne sporo czasu w kolejce.

• O godz. 20.30 na Moście Kultury zacznie się nauka i pokazy salsy. Potrwa to 2,5 godziny.

• O godz. 21.00 zacznie się godzinny spektakl będący przeniesieniem Małego Księcia w czasy cyberkultury.

• O godz. 21.00 na pl. Po Farze zacznie się koncert śpiewających mis kryształowych wywołujących wibracje. Organizatorzy proszą o trzeźwość.

• O godz. 21.00, 22.00, 23.00, 0.00: Rybo- i ptakopodobne lampiony z poprzedniej Nocy Kultury wystąpią jako lalki w półgodzinnym spektaklu na placu przed dawną siedzibą Teatru Andersena.

• O godz. 22.00 warto być obok schodów prowadzących do Zamku, które staną się sceną premierowego spektaklu Leszka Mądzika „Warstwy” z muzyką Pawła Odorowicza. Reżyser zapowiada ożywienie postaci z fresków zamkowej kaplicy i wyprowadzenie ich na zewnątrz. Ma to być jeden z najbardziej widowiskowych punktów tegorocznej Nocy Kultury.

Będzie też muzyka

• Na dachu Tarasów Zamkowych muzyka będzie rozbrzmiewać od godz. 20. Zapowiada się urozmaicony koncert.

Po pierwsze: Bartosz Weber (godz. 20.00) znany z takich zespołów jak Mitch&Mitch, Baaba, czy Warszawska Orkiestra Rozrywkowa wystąpi ze swoim solowym programem opartym na muzyce elektronicznej... generowanej analogowo.

Po drugie: na sześciu harfach celtyckich zagra młodzież z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego (godz. 21.00). Młodzi muzycy wystąpią pod opieką Agnieszki Miedzwiedzkiej.

Po trzecie: 50 muzyków z orkiestry symfonicznej lubelskiej filharmonii (godz. 22.00) sięgnie po klasykę, począwszy od Mozarta (Koncert na flet i harfę KV 299), przez Haydna (Koncert na trąbkę i orkiestrę Es dur Hob VIIe:1) aż po Suitę nr 2 z baletu „Trójgraniasty kapelusz” de Falli.

• Na pl. Rybnym trzykrotnie (godz. 21, 22.30 i 0.00) wystąpi litewski zespół, którego nazwa przetłumaczona na język polski to „Antyczne Zęby Kaszpirowskiego” w oryginale jest to „Antikvariniai Kašpirovskio Dantys”. Swój własny styl muzycy nazywają „smagis” (okazuje się, że to litewskie słowo oznaczające zabawę).

• Przy Kołłątaja 3 spory zestaw koncertów przygotowuje Cafe Ramzes. Impreza zacznie się o godz. 19, a kolejno będą występować: Deltha, Aetherall, 6BM, Botanika, Death Naturath, Erasehead oraz Marcin Kruk Band. Po koncertach przewidziano imprezę taneczną Wygibasy. Wszystko ma trwać do godz. 2 w nocy.

• Przy ul. 3 Maja 9 w Rider’s Pubie planowane są trzy koncerty. O godz. 20 Wild Bass Band lubelskiego basisty Wojtka „Dzikiego” Nawracały wraz z zaproszonymi muzykami, o godz. 21.30 grupa Samaya będąca spadkobierczynią lubartowskiej Paralaksy, zaś o godz. 23 zagra reaktywowany niedawno zespół Ultimate Universe.

• Tuż obok pl. Wolności, a dokładnie przed biblioteką przy Narutowicza 4 stanie kolejna scena. O godz. 19 wystąpi tutaj Pasjonatta, o godz. 20 The New Lessers (zespół tworzy były gitarzysta Marka Grechuty i bluesowa wokalistka związana z Piwnicą pod Baranami), o godz. 21 Pasażer, zaś o godz. 22 Kakofoniks.

• Przy Narutowicza 9 klub Luz Blus obiecuje „historię muzycznego Lublina w łatwej do połknięcia pigułce”. Impreza ma się tutaj rozpocząć o godz. 20.

• Przy Spokojnej 4, w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeboje muzyki popularnej w nowych aranżacjach Marka Gumieli wykona Gumi BAND, którego członkami są uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie. Początek o godz. 21.30.

• W budynku Centrum Kultury (Peowiaków 12), gdzie mieści się filia miejskiej biblioteki wystąpi Karolina Kosior. Studentka jazzu ma 21 lat, z czego 12 gra na skrzypcach, a to wystarczająco długo, by przerzucić się na... ukulele. Zaśpiewa oraz zagra (także na fortepianie) swoje autorskie kompozycje. Początek o godz. 19.

A może tak na film?

• Nie trzeba się ścigać po wejściówkę, żeby dostać się do Teatru Starego (ul. Jezuicka 18) na krótkometrażowe filmy ze Studia Munka. Będą trzy projekcje po kilka filmów. Widzowie będą wpuszczani kwadrans przed projekcją, nie ma mowy o wpuszczaniu widzów w trakcie seansu.

• O godz. 19 wyświetlony będzie „Dróżnik” Piotra Szczepanowicza (11 minut), „60 kilo niczego” Piotra Domalewskiego (27 minut), „Trzy rozmowy o życiu” Julii Staniszewskiej (25 minut) oraz „Polonez” Agnieszki Elbanowskiej (16 minut).

• O godz. 21 zobaczymy kolejno: „Najpiękniejsze fajerwerki ever” Aleksandry Terpińskiej (28 minut), „Gwizdek” Grzegorza Zaricznego (16 minut), „Córkę” Tomasza Wolskiego (25 minut) oraz „Rondo” Artura Kordasa (6 minut).

• O godz. 23 zacznie się ostatni seans, a wtedy zobaczymy: „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać” Kuby Czekaja (35 minut), „Obiekt” Pauliny Skibińskiej (14 minut) oraz „Koleżanki” Sylwestra Jakimowa (33 minuty).

• Nakręcony przez TVP Lublin film opowiadający historię polskiej armii gen. Hallera zostanie wyświetlony w Instytucie Pamięci Narodowej przy Wodopojnej 2. „Błękitna Armia 1917-1919” jest przekazem o dziejach polskiej armii utworzonej we Francji podczas I wojny światowej, do której szeregów dołączali Polacy z wielu różnych krajów. Projekcja rozpocznie się o godz. 21.

• W Centrum Kultury przy Peowiaków 12 (od godz. 22, w sali kinowej) będzie można obejrzeć wybór najciekawszych filmów 11. edycji Lubelskiego Festiwalu Filmowego.

• W III LO im. Unii Lubelskiej (pl. Wolności 4) już od godz. 19 w szkolnej świetlicy będzie można oglądać filmy młodych ludzi z całej Polski prezentowane w ramach Unia Film Festival 2018.

