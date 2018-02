25. Studenckie Konfrontacje Filmowe w Lublinie [program i opisy filmów]

Bywalcy wiedzą, że ideą tego najstarszego lubelskiego przeglądu filmowego jest prezentacja filmów dostrzeżonych na najważniejszych festiwalach na świecie. W tym roku będziemy mieli okazję zobaczyć 17 tytułów a program zaczyna się w lutym by zakończyć w drugiej połowie marca.

Wśród tytułów, które zobaczymy w Chatce Żaka znajdą się m.in. nagrodzony Złotym Globem dla najlepszego filmu obcojęzycznego „W ułamku sekundy" Fatiha Akina (film otwarcia SKF), prezentowany na Festiwalu w Cannes "Ja, Godard" - biografię słynnego francuskiego reżysera; "Po tamtej stronie" Akiego Kaurismäkiego czy "Morderstwo w Hotelu Hilton" Tarika Saleha.

Projekcje w ramach Studenckich Konfrontacji Filmowych odbywać się będą W Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” (ul. Radziszewskiego 16) niemal codziennie od 23 lutego do 17 marca, o godz. 19.30. Jedynie ostatni seans, w niedzielę 18 marca, odbędzie się wyjątkowo o godz. 19.

Bilety na poszczególne filmy kosztować będą 10 i 12 zł, do nabycia w kasie kina – 30 min przed projekcją.

Karnety będzie można nabywać od 21 lutego w cenie 50 zł.

Program i filmy:



23.02.18 W UŁAMKU SEKUNDY reż. Fatih Akin, Niemcy/Francja 2017 (106 min)

piątek g. 19.30

W ułamku sekundy życie Katji eksploduje i rozpada się bezpowrotnie, gdy jej mąż i kilkuletni synek giną w zamachu bombowym. Przyjaciele i rodzina w trakcie żałoby próbują podtrzymać kobietę na duchu i zapewniają, że sprawcom zostanie wymierzona sprawiedliwość. Jednak z czasem, gdy policja zaczyna podejrzewać o udział w zamachu dwoje młodych neonazistów, w Katji narasta potrzeba osobistej zemsty na ludziach, którzy odebrali jej tych, których kochała.

24.02.18 MARIA CALLAS reż. Tom Volf, Francja 2017 (113 min)

sobota g. 19.30

Wrażliwa i bezwzględna, ambitna i pełna kompleksów, wykorzystująca innych i wykorzystywana. Niewierna żona, porzucona kochanka. Uwięziona w burzliwym trójkącie miłosnym, kochająca jednego z najbogatszych mężczyzn na świecie, Aristotelisa Onasisa, z którym łączyło ją wielkie, namiętne uczucie, ale który wybierał między nią a piękną wdową po amerykańskim prezydencie, Jackie Kennedy. Tajemnice, skandale i plotki, które wpłynęły na życie wielkiej artystki. Jaka była naprawdę Maria Callas, o której do dziś krążą legendy?

25.02.18 JESZCZE NIE KONIEC reż.: Xavier Legrand, Francja 2017 (93 min)

niedziela g. 19.30

Miriam i Antoine przechodzą małżeński kryzys. Rozstają się, a ich wzajemne relacje wchodzą w nową fazę: walki o dziecko. Antoine nie zamierza odpuścić kontaktów z synem, ani też zostawić w spokoju byłej żony. Uważa, że nadal ma do niej niezbywalne prawo. Śledzi ją, prześladuje. Konfrontacja wydaje się nieunikniona. Tyle że w tym starciu zakładnikiem i ofiarą staje się, obserwujące całą sytuację z przerażeniem, ich dziecko…

26.02.18 PO TAMTEJ STRONIE reż.: Aki Kaurismäki, Finlandia/Niemcy 2017 (100 min)

poniedziałek g. 19.30

Po tamtej stronie opowiada historię zblazowanego mieszkańca Helsinek, który postanawia dokonać zwrotu w swoim życiu i otworzyć restaurację. Pewnego dnia Wikström przypadkiem natyka się na uciekiniera z Syrii – Khaleda. Choć znajomość między mężczyznami zaczyna się niefortunnie, bohaterowie szybko nawiązują porozumienie, które pozwoli im stawić wspólnie czoła w momencie próby. Dwaj outsiderzy, mimo kolejnych porażek, nie tracą nadziei, że ich los, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w końcu musi się odmienić.

27.02.18 MIÓD DLA DAKINI reż.: Dechen Roder, Bhutan 2016 (132 min)

wtorek g. 19.30

"Miód dla dakini" to oryginalne połączenie kryminału noir z poetyką buddyjskich przypowieści i realistycznym portretem współczesnego Bhutanu. Roder wykorzystuje w scenariuszu motywy z opowieści o dakiniach, oświeconych kobietach i żeńskich buddach, personifikacjach żeńskiej energii seksualnej, które dbają o przekazywanie mądrości i praktyk przeszłych pokoleń, spotykając się często z oskarżeniami o wykorzystywanie czarnej magii i uwodzicielskie podstępy. Drugoplanowym bohaterem historii jest także urzekająca górska przyroda, towarzysząca dwójce bohaterów w poszukiwaniu prawdy i poznawaniu siebie nawzajem.

28.02.18 ANA, MON AMOUR reż. Cãlin Peter Netzer, Rumunia/Niemcy/Francja 2017 (125 min)

środa g. 19.30

Związek pary studentów, Tomy i Any, byłby idealny, gdyby nie to, że Ana cierpi na ataki paniki. Rodzice Tomy radzą mu, by niestabilną psychicznie dziewczynę zostawił, ten jednak dzielnie trwa przy niej. Szukają pomocy gdzie się da: w farmakologii, religii, wreszcie psychoterapii. Toma wspiera ją, zabiera do kolejnych lekarzy. Jednocześnie obydwoje zaczynają izolować się od rodziny i przyjaciół. Słabość Any wydaje się dodawać siły Tomie. Gdy dziewczyna zachodzi w ciążę, rozpoczyna terapię, dzięki której stanie się silniejsza. Ale wtedy świat zaczyna walić się im na głowę…

1.03.18 UCZCIWY CZŁOWIEK reż.: Mohammad Rasoulof, Iran 2017 (117 min)

czwartek g.19.30

Reżyser w swoim rodzinnym kraju jest objęty cenzurą, jego filmy nie są w Iranie pokazywane. “Uczciwy człowiek” opowiada historię mężczyzny, który mimo, że jest do tego zmuszany, nie chce dać łapówki. Reza jest człowiekiem o wyrazistych przekonaniach, niezależnym, starającym się żyć w zgodzie z samym sobą. Brzydzi się układami, korupcją, nepotyzmem, hipokryzją.