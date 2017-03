6. urodziny skateparku 1stFloor

W ramach urodzin skateparku zorganizowane zostaną m.in. zawody dla początkujących i zawodowców. Nie zabraknie oczywiście urodzinowego tortu oraz specjalnych pokazów. Wieczór będzie należał do zespołów muzycznych. W ramach urodzinowej imprezy wystąpią: Dzhumagaliev / CxBxFxIxHxFxLxFxRxE. W nocy zabawa przeniesie się do klubu Nadzieja.

- To już szósty rok jak funkcjonujemy w Lublinie i szerzymy pasje do deskorolki, 6lat temu własnymi rękami zbudowaliśmy pierwszy w Polsce profesjonalny skatepark pod dachem który działa non stop i jest wspierany w większości przez deskorolkarzy - twierdzą organizatorzy.

Bilety na wydarzenie urodzinowe kosztują 5 zł. Wejściówki na wieczorny koncert - 10 zł.

Program wydarzenia:

12.00 - otwieramy wrota 1stFloor (wstęp 5zł)

12.30 - zapisy na zawody dla początkujących

13.00 - zawody dla początkujących

14.00 - wjeżdża torcik

15.00 - cykl 3 specjalnych urodzinowych besttricków:

* wulkan przy ścianie

* piramidka

* drewniany quater

18.00 - planowane kończenie imprezy i przygotowywanie koncertu zespołów z

Anglii

19.00 - koncert/gig zespołów:

Dzhumagaliev / CxBxFxIxHxFxLxFxRxE (wstęp 10zł)

22.00 - afterparty na mieście w klubie Nadzieja

***

