Día de los Muertos - halloween po meksykańsku w House of Sound

Klub House of Sound (ul. Peowiaków 6) zaprasza na wyjątkową imprezę halloweenową, która przebiegnie pod znakiem meksykańskiego święta.

- Meksykanie mają zupełnie inne podejście do śmierci niż Europejczycy. Dlatego obchodzony w tym kraju Dzień Zmarłych, czyli Día de los Muertos - to święto bardzo kolorowe i radosne, i my tego dnia będziemy się bawić i radować - przekonują organizatorzy.

Impreza odbędzie się w piątek, 28 października o godz. 22. Wystąpi jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon warszawskiej sceny klubowej - Johnny W. Zagra również Konrad Mordziński z HoS.

Bilety kosztują 10 zł. Osoby z facebookowej listy do godz. 23 wejdą za darmo.