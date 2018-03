Disco ponad wszystko w Silence

Jak co niedzielę szykujemy dla Was imprezę która godnie kończy weekendowe szaleństwa.

Do Waszej dyspozycji nasz bar który niejednokrotnie pokazał co potrafi, a do tego potrafi dogodzić jak mało kto! - zachęcają organizatorzy imprezy.



Wstęp na wydarzenie kosztuje 10 i 15 zł. Do godz. 23 obowiązuje darmowe wejście z listy fb.