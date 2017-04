Endless Party w Klubie Helium

- Endless Party to cykl imprez organizowany przez naszego rezydenta Martin Tone'a, który razem z goścmi specjalnymi chce Was przenieść w czasy festiwalowego zapomnienia. Tym razem odwiedzi nas doświadczony Thomas Cloud! Tomek jest założycielem kultowych cykli imprez: We Love Swedish House oraz We Are The Future oraz uczestnikiem Sunrise Festival, gdzie grał u boku największych światowych gwiazd. Zapowiada się więc niesamowita noc! - twierdzą organizatorzy.



Wejściówki kosztują 10 i 15 zł. Do godz. 22 obowiązuje darmowa lista z facebooka.