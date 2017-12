Impreza Before New Year's Eve! w House of Sound

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 29 grudnia o godz. 21 w klubie House of Sound odbędzie się impreza poprzedzająca Nowy Rok.

- Już niedługo powita nas 2018 rok! 31 grudnia wszyscy będziemy świętować Sylwestra... ale my zapraszamy już w piątek na Before New Year's Eve! - zachęcają organizatorzy.

Wstęp: 10 i 15 zł.