Impreza Technosoul w Przestrzeni

Co Gdzie Kiedy. 25 listopada o godz. 22 w klubie Przestrzeń (Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1) odbędzie się impreza Technosoul z udziałem rezydentki kultowego klubu techno TRESOR z Berlina - Mareeny.

- 25 listopada fani muzyki elektronicznej w Lublinie będą mogli poczuć klimat jednego z najważniejszych miejsc dla kultury techno w Europie – klubu TRESOR. Ekipa Technosoul wraz z promotorami z klubu Przestrzeń zaprosiła do Lublina wieloletnią rezydentkę Tresora – djkę – Mareenę - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Mareena to mieszkająca w Berlinie rezydentka znanego każdemu fanowi techno klubu Tresor, która pod wpływem tych miejsc wypracowała swoje stałe, wyraziste brzmienie. W jej setach można usłyszeć inspiracje o bardzo szerokim zasięgu, od Detroit i kwaśnego Chicago po bardziej hipnotyczne strony dub, ambientu i techno.



Tej nocy zagrają także: Essence, Dtekk i Chinaski.



Impreza potrwa do godz. 6 rano następnego dnia. Bilety – przedsprzedaż – 25 / 30 zł.