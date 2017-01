Kiano, Kosma i Nowosad w Nadziei

Kiano to mieszkający w Lublinie promotor muzyki i producent od ponad 10 lat. Na co dzień udziela się w projekcie Tulipany. Z kolei Kosma to jedna z najciekawszych postaci na rodzimej scenie klubowej. Wyróżniony w konkursie Wooded Festiwal przez Catz 'n Dogz. Nowosad, który tej nocy będzie również obchodził swoje urodziny, to rezydent klubu Nadzieja. Finalista polskiego etapu Burn Residency 2016, zaczął w Lublinie w 2011 roku, kiedy to otworzono klub Soundbar gdzie głębiej poznawał muzykę.



- W Nadziei zaprezentują cały przekrój swoich upodobań, skupiony w obszarach muzyki elektronicznej- takiej przy której pali się parkiet i trudno jest zasnąć - zachęcają organizatorzy.



Wejściówka: 10 zł.