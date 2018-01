Królestwo - impreza w Domu Kultury

Enzu - ostatnio wyprodukował sztosy dla Otsochodzi, dużo pracuje w studio, min. przy nowej płycie Rasmentalism; Suwal - znany z duetu producenckiego HEISENBERGS, obecnie pracuje nad swoją producencką EPką, na której gościnnie wystąpi m. in. Michał Sobierajski czy Rosalie; VaZee DJ - magik gramofonów, mistrz świata dj’ów IDA 2014 & 2015, w 2015 wygrał również polska edycję zawodów REDBULL3STYLE dla imprezowych dj’ów; Buszkers - reprezentant U Know Me Rec., zawsze na bieżąco z tym, co jest świeże, dobre i taneczne.

Bilety na imprezę kosztują 15 zł. Do godz. 23 obowiązuje darmowy wstęp z listy FB.