Planeta Disco. Impreza klubie Pauza

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 4 marca o godz. 20 w klubie Pauza (ul. Langiewicza 10) odbędzie się impreza z cyklu Planeta Disco.

- Koniec tygodnia zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto byłoby przenieść się na inną planetę. I w tym Wam pomożemy! Wiadomo, jak niedziela to disco, jak disco to tylko u Mareckiego! W tę noc potupiemy do najlepszej muzyki, zarówno dzisiejszych hitów jak i klimatów z lat '80 czy '90 - zachęcają organizatorzy.



Wstęp wolny.