Playboys w klubie Silence

- Niedzielne noce w SilenceClub to coś dla miłośników Disco Polo! Elegancka atmosfera, profesjonalna obsługa i DJe posiadający w swoich biblioteczkach muzycznych hity, zarówno nowe jak i te sprawdzone tak, by każdy bawił się świetnie znajdując coś dla siebi - przekonują organizatorzy.



Bilety: 10 i 15 zł. Lista FB free do 22:00.