Polskie klasyki nocą w klubie Silence

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 5 stycznia o godz. 21 w klubie Silence (ul. Radziszewskiego 8) odbędzie się impreza, podcas której usłyszmy największe polskie przeboje.

- Ten wieczór stanie się prawdziwym klasykiem za sprawą muzycznego powrotu do przeszłości. Przypomnimy sobie największe hity zwłaszcza polskiej sceny muzycznej bo przecież Maryla czy Edyta to klasyczne Divy, jakby nie patrzeć! - twierdzą organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie kosztuje 10 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23 mogą wejść za darmo.