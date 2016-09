Tom Swoon w House of Sound

Tom Swoon (właściwie Dorian Tomasiak) to urodzony w 1993 roku w Goleniowie polski producent i DJ obracający się wokół szeroko pojętej muzyki house. Swoon zajął 46 miejsce w rankingu 100 najlepszych DJ'ów na świecie według DJMAG.com (za rok 2015), wyprzedzając m.in. Erica Prydza, czy francuski duet Daft Punk. Na swoim koncie ma takie popularne single, jak "Who We Are", "Never Give Up", czy "I'm Leaving".

Zapisani na facebookową listę do godz. 22 będą mogli wejść za darmo. Po godz. 22 bilety kosztują 20 zł. Supportować Swoonowi będą Lipinsky i Mordzinski.