Tropikalne Święta w Domu Kultury

- Święta to okres spotkań, nie tylko rodzinnych, ale także tych ze znajomymi i przyjaciółmi, którzy na co dzień nie mieszkają w Lublinie. Dla tych, którzy w piątkowy wieczór nie mają nic do roboty organizujemy w piątkową noc TROPIKALNE ŚWIĘTA - zachęcają organizatorzy.



Impreza podzielona będzie na dwie części. Do północy z głośników będzie płynąć wyciszona i spokojna muzyka grająca w tle – idealna do rozmów z przyjaciółmi, z kolei po północy DJ Ya-Neck zada o ciepłe brzmienia z gorących zakątków świata.



Wejściówki na imprezę kosztują 10 zł. Osoby zapisane na facebookową listę będą mogły wejść za darmo.