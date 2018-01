Weekend w lubelskich klubach: Gorąco przed sesją na parkiecie

Sprawdź co działo się w weekend w klubach w Lublinie.

W piątek w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) odbyła się impreza pt. "Wielki before przed sesją!".

Weekend w klubie Rzut Beretem (ul. Zesłańców Sybiru 5) rozpoczął się już w czwartek, kiedy to imprezowano tam na "Studenckiej domówce".

Piątek w The Moon Club (ul. Narutowicza 9) upłynął w polskich rytmach na imprezie pt. "Polskie Przeboje".

To był bardzo gorący weekend w klubie Helium (ul. Zesłańców Sybiru 5). Najpierw w czwartek była to impreza "Thursday warmup", w piątek "Tequila Bum Bum" a w sobotę "We love divas".